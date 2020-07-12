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【BNO】胡錫進抨西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？

國情動向 00:51 2020/07/12

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【BNO】胡錫進抨西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？

港區國安法訂立後，英國及澳洲等國家公布放寬香港人移民計劃，令中國與西方角力火上澆油，中國官方多次抨擊外國干涉內政。環球時報總編輯胡錫進在微博再發文評論此事，質疑西方以「人權」為由修改移民政策，為何只讓香港人移民當地，卻沒讓內地14億人同享。他直指西方國家虛偽。

胡錫進周六在微博發帖，再度談論英澳等西方國家計劃放鬆政策，吸納香港人移民當地。他直指，「最近，不僅英國，其他西方國家也有一些表示要因爲國安法『庇護香港人』，給他們提供簽證和居留權等。作秀呵」。

【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多

有國安法就沒人權了？西方一直罵中國內地『沒人權』，比香港『黑暗』多了。那就多給中國內地公民簽證和居留權唄，允許更多內地人去西方移民唄。否則，多虛僞啊。中國內地有14億人，很適合西方國家表演他們的悲憫，他們可以源源不斷地發簽證。

胡錫進接著又諷刺說，「當然了，這一切要在疫情過去之後。現在即便一些西方國家用八擡大轎子擡，絕大部分中國人也不會去。他們那裏太亂了，我們不敢去」。

胡：西方疫情嚴重  中國人現在有「轎子擡」也不去

他又稱，「新冠疫情中的表現讓美國、英國等，完全輸掉了人道主義的道德高地，它們現在應當說是在非道義的臭水坑裏撲騰，怎麽還好意思繼續衝中國打人道主義的牌？」

【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍

【港區國安法】澳洲欲「接收」香港移民  中方或兩招打痛澳

英國外相藍韜文（Dominic Raab）日前在下議院表示，持有BNO的香港人可獲5年居留權，其間可找工作和就學；在英國滿5年後，他們將可申請定居身分（settled status），再過12個月，即可申請成為英國公民。

而澳洲隨後也宣布，計劃延長部份香港人的簽證居留期限至5年，並為他們申請永久居留的途徑，預計在澳洲留學等5類港人可受惠。

胡錫進日前在其微信公號「胡錫進觀察」亦曾發表題為「英國這國情，怎麽可能好心收留香港人入籍」的文章，質疑英國一直不喜歡外來移民，「怎麽可能好心收留香港人入籍」？

胡日前也撰文：英國怎麽可能好心收留香港人

去英國找工作，那麽容易？英國需要低端勞動力，想去英國的香港人都是想打入白領階層。對他們來說，光有英國公民身份有什麽用？更何況在成爲英國公民前還有五六年的不確定性。

【BNO】移民英國做低端人口？人民日報：為何不堂正做中國人

【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）

胡錫進更指，「更重要的是，英國社會從本質上說不歡迎移民，英國脫歐的重要原因之一，就是嫌歐盟的外來移民太多了，他們搶了英國人自己的工作」。

他強調，中國官方對英國擴BNO權利的做法，表達了堅決反對，「英國的表演構成了挑釁，任何國家在這種情況下都必然做出抵制的反應」。

【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生

【BNO】港人變英國政治籌碼？人民日報這樣評BNO擴權

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以下是「胡錫進觀察」評BNO視頻版

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【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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