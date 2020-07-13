▲ 【1984被封】路透社：教育部清理「非法圖書」 1984動物農莊被封存

路透社報道，國家教育部正要求內地中小學組織人員清理圖書館「非法」和「不適宜」圖書，經正規出版的政治寓言小說《1984》、《動物農莊（Animal Farm）》已遭到封存。上述兩部著作，由英國作家奧威爾（George Orwell）創作。

國家教育部早前通報的《2019年全國中小學圖書館（室）推薦書目》列出多本推薦圖書，如《共產黨宣言》、《毛澤東詩詞》等，書單長達422頁。

基督教及佛教書籍亦被清理

而與此同時，內地當局藉新冠肺炎疫情停課期間，審查和清理圖書館內的藏書，目前已清理有關違規圖書逾10萬本。

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路透社採訪一名農村地區的中學教師稱，他所在的學校正在清理包括傳統的連環圖、基督教及佛教有關書籍，《動物農場》和《1984》亦在被清理之列。

這名受訪教師稱，學校從4月下旬開始清理工作，由圖書管理員帶領一小群職員在學校放學後檢查圖書。他們連續7天、每天晚上工作5至6小時，翻閱成千上萬的圖書，根據教育部通知要求找出大約100本，然後填寫表格上報。

該教師說，「其實，這些書學生們反正也不看，所以如果我們不得不清理的話，就從這些書開始。」目前還不清楚校方將會如何處理這批圖書，暫且就地封存。

非法圖書 標準包括破壞社會穩定

部份學校和縣教委在微博宣傳圖書清理工作。江西省新餘市仙來學校在微博稱，圖書檢查工作雖然單調乏味，但教師們一絲不苟，肩負着澆灌祖國未來花朵的重任。「為了培養出品德高尚的青年，我們學校已採取具體行動，進一步提高圖書質量。」配發的圖片，見一位身穿花裙的女士正在整理架上的圖書。

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仙來學校的校長沒有回復路透社記者的採訪要求。

報道指，內地教育部2019年10月也發布通知，要求全國中小學清理圖書館裡「非法」和「不適宜」的圖書。

相比之下，目前這場清理圖書的運動更有針對性，而且依據教育部指令，各學校指定一群教師執行。被清理的圖書包括內容陳舊過時、破損和盜版書籍，但是同時也包括題材「非法」和「敏感」書籍。

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教育部的通知裡沒有列出需要清理的書單，但指明「非法」圖書包括「危害國家統一、主權和領土完整」，「擾亂社會秩序，破壞社會穩定」，「違背黨的路線方針政策，污蔑、醜化黨和國家領導人和英模人物」；「不適宜」的圖書包括「不符合社會主義核心價值觀」，「宣揚宗教教理、教義和教規」，「宣揚狹隘民族主義和種族主義」等。

教育部和國務院新聞辦公室均未回應外媒記者的置評請求。