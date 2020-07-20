【中國經濟】美媒：中國遇史詩級樓市泡沫難題 規模達400萬億

據華爾街日報報道，疫情之下，由於擔心其他投資會受到全球經濟放緩的影響，許多客戶將更多資金投入中國樓市以求避險，經濟學家稱由此產生的資產泡沫目前已超過本世紀頭10年美國樓市的泡沫。

據高盛(Goldman Sachs Group Inc.)數據，2019年中國住宅和開發商庫存總額達到52萬億美元、折合約403萬億港元，是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過了整個美國債券市場。

專家：為買樓減少消費 將催生更大問題

在疫情仍未受控的2月，房產銷售大幅下滑，但市場並未停頓太久。中國6月份城鎮房價同比上漲4.9%，1至6月份全國房地產開發投資按年增長1.9%。

西南財經大學進行的民調顯示，疫情刺激了一種情況，即已擁有多套房產的人對房產的需求出現上升，而尚未擁有任何房產的人的購房需求卻出現了下降。德州農工大學(Texas A&M University)經濟學教授、中國家庭金融領域專家甘犁稱，這是投機性投資的一個明顯苗頭。

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甘犁說，投機需求在上升，因為人們把房地產視為比股市或海外資產更安全的資產。他表示，人們認為房地產投資是有保障的，受新冠疫情影響，他們實際上在減少消費、增加儲蓄，因此他們實際上會有更多可供投資的資金，而這將催生一個更大的樓市問題。

城鎮居民近八成財富放於房產

據來自中國家庭金融調查的最新數據，2017年中國城鎮住房空置率為21%左右，相當於有6,500萬套城鎮住房處於空置狀態，相對於國際標準來說，這是一個很高的比例。擁有兩套房的家庭的住房空置率達到39.4%，三套及以上住房家庭的空置率為48.2%。

據央行4月份公布的一項調查，截至去年年底，中國約96%的城鎮家庭至少擁有一套住房，遠遠高於美國65%的住房自有率。這雖然促進了經濟增長，但房地產業的繁榮搶走了其他行業的投資資金，還讓許多家庭背上債務。國際清算銀行的數據顯示，在截至2019年的十年間增加的11.6萬億美元家庭貸款中，中國佔57%左右，美國約佔19%。

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基本上，中國城鎮居民已經把一切都押在了自己的房子上。根據中國廣發銀行和西南財經大學的一份報告，中國城鎮居民現有財富中近78%放在住宅地產上，而在美國，房產在家庭財富中的佔比為35%，更多的人是投資於股票和退休基金。

中央政府曾多次採取調控措施，以防房價失控。中國國家主席習近平2017年曾指出，房子是用來住的，不是用來炒的，這已成為政府住房政策的指導綱領。

責任編輯：尹航