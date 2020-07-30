李登輝曾拋「兩國論」 引發兩岸關係緊張

台灣的李登輝前總統於晚間7時24分在台北榮民總醫院過世，享壽98歲。李登輝1999年曾拋出「兩國論」，稱台灣和中國大陸的現狀是特殊的國與國關係，為兩岸關係投下震撼彈。此外，李登輝曾稱釣魚島屬於日本，在台灣內部引發反彈。

李登輝是在1999年7月9日接受「德國之聲」專訪時，被問到在並非實際可行的「宣布台灣獨立」與不被大多數台灣人民接受的「一國兩制」之間，是否有折衷的方案？李登輝答：「中華民國從1912年建立以來，一直都是主權獨立的國家，又在1991年的修憲後，兩岸關係定位在特殊的國與國關係，所以並沒有再宣布台灣獨立的必要。」

談話引發大陸強烈反應，在該談話結束後兩天，國務院台辦發言人發表談話，直接點名批評李登輝「公然把兩岸關係歪曲為國與國關係，暴露其一貫蓄意分裂中國領土和主權的政治本質」，措詞嚴厲地批評李登輝與台獨分裂勢力主張沆瀣一氣，認為李登輝的路線以從「獨台」轉向「台獨」。

李登輝從「獨台」轉向「台獨」

之後，經過十多天對兩國論的觀察及研判，中共中央總書記江澤民決定取消海協會會長汪道涵的訪台計劃，同時到2000年3月台灣總統大選前，不但停止海協、海基兩會交流對話機制，也決定台辦官員暫停赴台。

大陸軍方反應更為強烈。1999年8月下旬，海軍在台灣島以北海域舉行反潛演習，由海底發射導彈攻擊海上目標，意在加強潛艇攻擊能力，9月初，解放軍在在山東中部山區首度集結演練。同月上旬，解放軍在浙東、粵南沿海舉行了大規模的諸兵種聯合渡海登陸實兵演習。

但就在台海局勢緊張程度不斷升級的時候，台灣發生了「九二一大地震」。出於人道主義考慮，大陸停止了各項軍事演習，台海局勢得到緩解。

此外，李登輝曾稱釣魚島屬日，在島內引發反彈。2015年，李訪問日本時，發表「建立台灣主體性之道」演講，隨後並接受媒體訪問。對於記者提問，「你認為釣魚台，也就是尖閣諸島，屬於日本或是中國」，李登輝說，「我講過好幾次了，尖閣諸島主權是屬於日本的，不是台灣的」。

台灣的外交部當時重申，釣魚台列嶼係中華民國固有領土、台灣的附屬島嶼，不容置疑。總統府發言人陳以信發表聲明稱，「任何否認我國擁有釣魚台列嶼主權的說法，都是喪權辱國的言行，中華民國政府與國民都不能接受。」

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