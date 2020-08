【賀錦麗中文名】別以為她親中國 中美反而恐火上加油

▲ 【賀錦麗中文名 美國大選2020】別以為賀錦麗親中國 中美關係反而恐火上加油

2020年美國大選在即,民主黨舉行全國黨代表大會,加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)料稍後正式獲得提名參選副總統,夥拍拜登問鼎白宮。賀錦麗成為首位參選美國副總統黑人女性,其專有中文名則成為華人議論焦點。但內地傳媒引述專家表示,別以為賀錦麗有中文名就對中國好;賀錦麗向來批評中國,她參選恐為中美關係火上加油。

中國國際問題研究所美國研究所助理研究員張騰軍,向英文版《環球時報》稱,特朗普支持率落後拜登下,正嘗議以施壓中國來挽回劣勢,未來數月更可能變本加厲,而從賀錦麗過往對中國相關議題強硬態度看來,賀錦麗加入美國大選,可能只會令美國兩黨打中國牌的策略火上加油。

賀錦麗有非洲和印度血統,她的中文名字則是她多年前在三藩市競選檢察長期間,其華裔好友律師的父親為她而起。「賀錦麗」雖有「祝賀錦繡瑰麗」之意,惟《環球時報》稱,這不應解讀成她對中國有善意。

賀錦麗就新疆、香港等多個議題都對中國持批評態度。她去年曾批評中國新疆政策,並稱中國「不尊重香港人自治權利」,又指港府「對和平示威者使用過度武力」。

賀錦麗今年更與民主黨另一女性參議員吉利布蘭德(Kirsten Gillibrand),聯名敦促特朗普政府,就美聯社稱中國對新疆少數民族採取限制生育政策一事回應。環時指,美聯社報道基於錯誤和誤導數據,以及不可靠受訪者。

賀錦麗現年55歲。拜登選擇她做競選搭擋,相信首先旨在爭取女性和黑人選票,並藉美國今年黑人疑遭警員濫殺、爆發全國大規模示威風波鞏固左翼支持。

拜登選擇賀錦麗作競選拍擋後,特朗普表示「略感意外」(a little surprised),又攻擊賀錦麗是「最刻薄、最可怕」(the meanest, the most horrible)的參議員。

