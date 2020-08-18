▲ 【新冠肺炎疫苗】多種疫苗怎樣分 各國研發進度如何？

新冠肺炎全球大流行，疫苗成為民眾生活回復正常最大希望，多國都在爭相研發新冠肺炎疫苗。疫苗類別有很多種，運作原理和優點缺點都不同。新冠肺炎疫苗競賽之中，不同國家也因為各自條件，選擇不同路線去研發新冠肺炎疫苗。

腺病毒載體疫苗

腺病毒載體疫苗又稱「非複製性病毒載體疫苗」，這是用經過改造後，無害的腺病毒作為載體，裝入新冠病毒的S蛋白基因（被視為新冠病毒介入人類細胞的關鍵蛋白），所製成的疫苗，能刺激人體產生新冠病毒抗體。

腺病毒載體疫苗技術相對成熟，曾用來研發伊波拉病毒疫苗。

不過有研究發現，腺病毒載體疫苗成功率無法完全保證，因為人體免疫系統有可能把腺病毒載體一同殺死，導致人體無法產生新冠病毒抗體。

• 中國

研發機構：中國軍事科學院軍事醫學研究院（陳薇院士團隊）、藥廠康希諾生物

疫苗名稱：Ad5-nCoV

現況：已獲國家專利授權，成為中國首種新冠肺炎專利疫苗。疫苗正在第三階段（最後階段）臨床試驗，預料3個月後有結果。

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• 英國

研發機構：牛津大學、藥廠阿斯利康（AstraZeneca）

疫苗名稱：AZD1222

現況：正在階段臨床試驗，最快9月產出首批疫苗。

• 俄羅斯

研發機構：伽馬勒國家流行病學和微生物學研究中心（Gamaleya Research Institute）

疫苗名稱：Sputnik V

現況：取得俄羅斯專利授權，全球首種新冠肺炎專利疫苗，正在籌備第三階段臨床試驗。該疫苗目前不在世衛組織認可、處於第三階段試驗的全球6種疫苗之列。

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核酸疫苗

核酸疫苗包括RNA（病毒基因）疫苗與DNA疫苗，是通過特定的遞送系統，將表達抗原標靶的RNA或DNA直接注入人體，利用人體細胞在人體內合成病毒蛋白，刺激人體產生抗體。

簡單地說，這好比將病毒檔案交給人體免疫系統，告訴它將火力集中到甚麼目標上去打。

核酸疫苗研製不需要合成蛋白質或病毒，流程簡單，安全性相對高。但是由於技術較新穎，目前還沒有成功先例。

• 美國

研發機構：美國國家過敏和傳染病研究院（NIAID）、藥廠Moderna

疫苗名稱：mRNA-1273

現況：已啟動第三階段臨床試驗，這是現時全球進展最快的新冠肺炎 RNA疫苗。由於美國確診人數數以百萬，美國食品藥物監管局（FDA）早前允許，疫苗在未有動物數據下舉行臨床試驗。

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• 德國、中國、美國

研發機構：藥廠BioNTech、上海復星醫藥、輝瑞（Pfizer）

疫苗名稱：BNT162b1

現況：第三階段臨床試驗中。疫苗首兩階段試驗4月同步進行，是德國首種獲批試驗新冠疫苗。

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滅活疫苗

這是最傳統的疫苗技術：把病毒毒株分離出來培養，然後將其殺死（滅活），使之失去傳染和繁殖能力，但這些病毒屍體仍能刺激人體產生抗體，使免疫細胞記住病毒的模樣。

滅活疫苗製作方法簡單快速，具有研發耗時短、無感染毒力、使用安全等優點，是應對急性疾病傳播的常用手段。但滅活疫苗也存在接種劑量大、免疫期短、免疫途徑單一等問題。

滅活疫苗製造過程亦需要使用雞蛋或動物細胞，人手需求比其他種類疫苗高。歐美藥廠已放棄研發滅活疫苗，而目前研發新冠肺炎滅活疫苗的也全是中國廠藥。

• 中國

研發機構：中國國藥集團

疫苗名稱：未知

現況：正在阿聯酋舉行第三階段臨床測試。國藥集團董事長劉敬楨預期，疫苗12月底面市，年產2億劑，每針價格數百元人民幣，兩針不用1,000元，兩針保護率達100%。

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• 中國

研發機構：中國北京科興生物製品公司

疫苗名稱：克爾來福

現況：第三階段臨床試驗在巴西上馬。北京科興亦與印尼合作，為當地志願者接種疫苗，以作測試。

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責任編輯：連兆鋒