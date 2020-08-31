【美國大選】神秘「義烏指數」估特朗普贏？因旗幟訂單多拜登20倍

特朗普政府對中國強力施壓，中國輿論場不少人都期望他連任失敗、拜登上場能改善中美關係，但神秘的「義烏指數」卻反映，局勢未必朝這個方向發展。有當地批發商指，特朗普旗幟訂單，比民主黨候選人多出20倍，按上屆經驗，特朗普贏面相對大、有人更大膽推斷他必贏。

但也有說法指，美國現屆政府抗疫不力，以致經濟蕭條，美國社會怨氣巨大，「義烏指數」如今的效用存疑。

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義烏向有中國「小商品之都」的稱譽，美國大選各黨派的選舉用品，許多也是出自義烏，因此根據當地的商家訂單數量得出的「義烏指數」，便成為預測美國大選結果一個最貼市參考指標。2016年，「義烏指數」便神預測特朗普可以「爆冷」勝出。

義烏商人2016憑選舉用品訂單 估中特朗普贏

新加坡《聯合早報》網站周日（30日）報道，按「義烏指數」預測，是特朗普或可以連任。

報道指，義烏批發商李清香透露，自去年底以來，她的工廠已發出了10多萬張、每張長5英呎寬3英呎的特朗普競選旗幟，旗上印有「Trump 2020」字樣。同樣大小的拜登選舉旗幟訂單數量，只有區區數千面。所以李清香對特朗普連任極有信心，因為「訂單不會作假的」。

商貿城裏另一間旅遊用品公司的周姓職員，同樣押注特朗普。她透露公司負責國際業務的同事，最近不斷收到特朗普競選產品訂單，日前更要求工廠加製特朗普競選旗幟。

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這名員工又指，其公司的工廠去年已開始接到大量特朗普的大選旗幟訂單，款式達十多種。拜登陣營的同類訂單，近兩個月才出現，只有一種圖案，而且訂購量還不及特朗普應援旗的五分一。

特朗普籌集資金達12億美元 拋離拜登

「義烏指數」源自2016年，特朗普第一次問鼎白宮，雖然美國輿論普遍看好特朗普的競爭對手希拉里（Hillary Clinton）會勝出，但義烏小商家卻憑著手頭上兩名候選人的競選物品訂單，成功預測特朗普會笑到最後。

那次「神預測」以後，外界開始把義烏商家手中的候選人訂單，視爲觀察美國大選形勢的風向標。這也並非毫無根據，因爲競選人財力越雄厚，購買的競選物料更多；支持者越多，應援産品的銷量也越大。

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每屆美國總統大選，大量候選人的競選物料，例如旗幟、棒球帽、T恤、橡膠手環、乳膠面具等都采購自中國義烏。2020年因疫情緣故，從義烏發往美國的大選應援物種類增加了印有候選人名字、競選標語的口罩和面巾。

據統計，截至8月21日，特朗普籌集的資金已達到12億美元，而拜登只有6.99億美元，特朗普在競選物料上的投入力度勢必比拜登更大。

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責任編輯：鄧國強

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