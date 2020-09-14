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【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對

經濟脈搏 11:41 2020/09/14

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中美科技戰愈演愈烈，特朗普對華為的禁令期限已迫在眉睫。一個禁令，會引起何種波瀾？挑戰當前，華為又將如何應對？本文一次列清特朗普封殺令對產業鏈、對華為、對中國科技產業的影響。

多間企業表態：不與華為做生意

美國針對華為的新一輪禁令將在本周二（9月15日）生效。隨着禁令生效，所有使用美國技術的公司不能出售產品予華為，除非獲得當局批准。一些企業為免受到美國制裁，已相繼作出表態。

先追溯到去年5月，美國政府正式將華為列入出口管制實體清單。據彭博報道，全球三大芯片製造商 Intel 、高通、以及博通，可能遵從特朗普政府的決定，停止向華為供應芯片。不過，在那之後，美國商務部又多次延長臨時許可期，讓美國公司能繼續與華為做生意，減低對美國境內的華為客戶造成的衝擊。

【華為5G】中國駐加大使   促讓孟晚舟平安回國

【華為開發者大會】華為今年上半年手機出貨量　按年跌11%

今年8月，美國加推措施制裁華為，新措施將令所有企業，不單是買方、中間商、承銷商到終端用戶，必須得到美國批准才能與華為有交易往來。之後，台灣廠商聯發科已向美方提出繼續供貨華為的申請。

此外，南韓的三星、SK海力士（SK Hynix）據報則決定，在禁令生效後停止向華為供應芯片。華為手機面板的重要供應商，包括三星與LG Display，也會停止向華為供應高階智能手機面板。美企美光（Micron）宣布停止向華為供應記憶體。

一個禁令 帶來三方面影響

  • 對華為的影響

這對華為固然是困難挑戰。事實上，芯片決定著數據處理的能力，堪稱手機的心臟；在生產全球化的過程中，手機面板等其他配件也離不開外國企業的配合。創始人任正非表示，華為處在一個比較困難的歷史時期。

但任正非也指出，這也是最大的機會時期，「沒有退路就是勝利之路」。

華為的對策是：增加存貨，以及推進研發。台媒報道，先前就傳出台積電等芯片廠正在全力趕工給華為，芯片訂單也陸續交貨中，而禁令即將生效，至於那些可能來不及運送的芯片，華為旗下企業海思大手筆包了一架貨機，計劃趕在期限前，來台灣將芯片運走。

此外，華為還著重提高自主研發能力。據悉，華為2019年的研發支出達到1,317億元，佔其銷售收入的13.9%，已佔全國研發經費的6%。如果把華為列為一個省級經濟體，其研發支出可以排名中國內地第7，高於內地25個省級行政區。

另外，華為日前召開了開發者大會，凸出軟件生態圈，以拓展物聯網市場來化解美國圍堵。

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  • 對產業鏈的影響

美國禁令不只傷及華為，對於企業來說，失去華為這個大客戶，他們的營收也受到影響。

有分析師估計，在台灣、日本與南韓供貨給華為的供應商，合計每年價值達264億美元（折合逾2,000億港元）的零組件營收將受到衝擊。至於台積電，據信每年有超過50億美元的營收來自華為。

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  • 對中國科技產業的影響

值得一提是，華為芯片供應受阻不只是一間企業的困難，背後彰顯中國沒有芯片生產能力的痛點。

從國家戰略層面來看，中共總書記習近平近日召開科學家座談會強調科技創新，此前高層也表態稱，要以當年製造原子彈的魄力發展新一代半導體。還有數據顯示，今年首8個月，中國集成電路累計進口1.5萬億元人民幣，按年增長15.3%，高於全國外貿進口17.6個百分點。

這些都顯示，中國要制定全方位戰略，以突破美國的科技圍堵。

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責任編輯：尹航

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