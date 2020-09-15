【華為禁令】特朗普怪美商不爭氣  欲聯歐企挑戰華為5G

特朗普政府打擊華為，意在遏制中國5G科技發展，保障美國科技領域優勢。但由於美國科技商投入不足，，美國5G領域呈現滯後，使得美國政府必須拉攏盟國－－歐洲業者合作，與中國打科技戰。

華為成為特朗普政府的火線議題不是最近的事，2018年底美國要求加拿大逮捕華為財務長、創始人任正非的女兒孟晚舟，美國政府和華為的緊張關係隨之升級。

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而周二（15日）生效的新禁令，形同嚴禁美國公司對華為出售商品與技術，目標是衝着華為的電信業務，尤其是第5代行動通訊（5G）的無網路設備。

華為5G發展 被公認比美國快

曾任電訊公司高層的美國司法部長巴爾（William Barr）早前宣稱，如有華為主導手機通訊市場，會帶來無法接受的國家安全危機。

事實上，華為5G發展已被公認比美國及世界其他同業快。華為去年以近170億美元經費研究5G，5G第一個行動裝置蓄勢待發，相關進展跑得比美國快。

號稱科技公司雲集的矽谷，為何讓美國在通訊科技5G的戰場輸給中國的公司？CNBC報道，一度主導電信設備市場的美國公司都放棄相關業務，目前美國5G幾乎完全依賴兩家歐洲的設備製造商︰瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（Nokia），或必須急催思科和生產5G手機芯片（又稱晶片）的高通公司等美商投入。

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加州科技業沒加入5G與利潤、初期態度不積極有關。英媒分析，以總部在聖荷西的思科和總部在聖地牙哥的高通為例，兩者的營運模式擁有穩定的高獲利率達到約65%，是諾基亞和愛立信的兩倍，加入5G戰場與華為競爭的動力不足。

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特朗普政府的揣測時，若中國掌握未來5G標準化，全世界都得買中國5G製品，長期衝擊美國利益與安全。

矽谷業界人士對記者表示，「5G是目前最重要的產業之一，誰掌握5G標準化誰就掌控了世界」，5G規格意味着物聯網、無人機、人工智能（AI）等科技領域。

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華為在手機市場「從非洲包圍歐洲」，成為僅次於三星的第2大手機商，以往美國公司包括高通、英特爾（Intel）和博通公司（Broadcom）都向華為提供微芯片，特朗普的封殺令後，華為的晶片來源面臨斷供。

美國必須拉攏盟友抵制中國，包括要求台積電赴美設廠。台媒分析指，中美兩強廝殺5G的背後是科技戰、資訊安全戰，也是未來6G等更高階科技的保衛戰。

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責任編輯：鄧國強

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