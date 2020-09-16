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華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？

國情動向 12:40 2020/09/16

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【中美5G科技戰】華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？

中美5G科技戰，美國特朗普政府對中國電訊設備商華為新一輪禁令，於9月15日正式生效，華為芯片（晶片）供應受到前所未有打擊。華為不能購買以美國技術生產的芯片下，台積電、高通、三星、SK海力士等廠商都被迫終止向華為供應芯片。但華為面臨巨大危險的同時亦有機遇，中國內地被迫自主研發芯片全產業鏈技術下，中紀委機關報發表文章，形容華為被卡脖子，或許是中國芯片產業涅槃的開端。

中共中央紀律檢查委員會機關報章，《中國紀檢監察報》周三（16日）刊登文章，坦言美國新禁令，切斷了華為尋求與非美國企業供應商合作的道路，進一步封鎖了華為獲得芯片的可能。「自家設計的不給造，別人生產的不給買，直接把華為逼入了無芯可用的困境。」

文章提及，華為消費者業務CEO余承東，上周在華為開發者大會2020上表示，華為因為沒有中國芯片製造業能支持，面臨著沒有芯片可用的問題。余承東指出，現在唯一的問題是生產，華為沒有辦法生產；中國企業在全球化過程中只做了設計，這也是教訓。

華為顯得如此被動，正是由於中國沒有獨立的芯片製造能力。文章反問，為何芯片如此重要，我們為什麼不能製造高端芯片？

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  • 芯片產業4大領域 製造是中國最大短板

文章解釋，芯片體積微小，製造卻極其複雜。以手機的核心處理器為例，在顯微鏡下，指甲大小的芯片集合了數百億晶體管，彷彿一個微型世界。而半導體廠商Cerebras Systems生產的目前最大的AI芯片WSE，基於台積電16納米工藝，更集成了1.2萬億個晶體管，40萬個AI核心。16納米工藝，意味著在芯片中，線最小可以做到16納米的尺寸。製程縮小，則可以在更小的芯片中塞入更多的晶體管，芯片性能提升就更加明顯。

芯片行業包括一個龐大而復雜的產業鏈，整體上可以分為設計、製造、封裝、測試4大環節。中國在封裝、測試方面，已經處於世界領先地位，而中國依托龐大的下游市場，近年也來在芯片設計領域發展迅速。

不過，芯片設計必需的軟件EDA被Synopsys、Cadence、Mentor 3家美國公司高度壟斷。據統計，這3家公司共計壟斷95%以上的中國芯片設計市場，而中國最大的EDA廠商只佔1%的市場份額。

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製造更是中國芯片產業的最大短板。文章指出，中國遭遇「卡脖子」最為嚴重的就是芯片製造環節。芯片構造極為精密，對製造設備的複雜度也有著超高要求。在全球光刻機市場當中，荷蘭ASML公司佔據了霸主地位。ASML公司生產的EUV光刻機製造難度極高，需要多個國家、多個領域的頂級公司通力合作，幾乎代表著工業製造各領域的最高成果。EUV光學透鏡、反射鏡系統的製造難度非常大，精度以皮米計（千分之一納米，萬億分之一米）。ASML的總裁曾介紹，如果反射鏡面積有德國那麼大，最高的凸起不能超過1公分。

然而，ASML公司也只是技術鏈條上的一環。EUV光刻機的鏡頭幾乎由德國的蔡司壟斷，激光技術在美國Cymer手中，ASML的核心技術只不過佔光刻機的不到百分之十。正是由於全球化的分工和各國的通力合作，才能成就光刻機，成就整個半導體產業。

華為現無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

  • 中國數十年前已自研光刻機 無奈納米時代跟不上

文章稱，新中國很早就意識到了半導體產業的巨大潛力，投入資源建立了初級的半導體產業。以光刻機為例，中國1978年開發5微米製程半自動光刻機，此後，電子工業部45所、上海光機所、中科院光電所、上海微電子等單位持續推出多個版本的光刻機。與自身相比，中國芯片產業並未停滯，2019年生產集成電路2018.2億個，40年來增長上萬倍。

然而，由於芯片製造相關的基礎科研能力不足，製程從微米深入納米後，中國無法跟上世界頂尖企業的發展步伐，缺少足夠的市場競爭力，差距逐漸拉大。

對於目前中國的芯片困境，中國工程院院士鄔賀銓表示：「我國芯片受制於人，其中最大的原因是我們的工業基礎——包括精密製造、精細化工、精密材料等方面的落後。」

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  • 芯片一劫：過不了則危，過得了則是機

文章接着稱，中國芯片技術和產業的短板，最終還是需要中國人踏實創新來解決。華為輪值董事長郭平早前在新員工座談會上講話表明， 不要浪費一場危機的機會。郭平表示，前端還有芯片製造工藝、製造設備和原材料，是美國約束華為的地方。「對我們來說，會繼續保持對海思的投資，同時會幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力。我相信若干年後我們會有一個更強大的海思。」

文章指，芯片這一劫數，渡得過是「機」，過不了則「危」。華為為了應對美國對華為的技術打壓和封鎖，據報已經悄然啟動了一項名為「南泥灣」的項目。該項目意在製造終端產品的過程中，規避應用美國技術，以加速實現供應鏈的「去美國化」。南泥灣是當年八路軍在延安城外，大規模開荒墾田，實現糧食自給的地方。知情人士透露，華為之所以用「南泥灣」命名這個項目，背後的深意在於希望在困境期間，實現生產自給自足。

目前，華為「去美國化」已經取得了一定進展。據介紹，去年美國宣布製裁以後，華為發布的首款旗艦手機器件國產率不到30%，而今年發布的P40旗艦機，器件國產率已超過86%。在被制裁期間，華為已完成從推出鴻蒙OS、HMS到迭代至鴻蒙OS 2.0，HMS成長為全球第三大移動應用生態的轉變。

文章提及，中共中央總書記習近平上周指出，中國在工業方面，一些關鍵核心技術受制於人，部分關鍵元器件、零部件、原材料依賴進口，這都是在科技創新領域被卡了脖子，或者受制於人，或者受制於我們自己的技術短板；國務院8月則發表新政策，推出數十項優惠措施支持中國芯片產業發展；企業也開始加大對半導體的研發投入。

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  • 中國國防芯片已國產 商業應用芯片仍靠外來

復旦大學中國研究院院長張維為認為，中國與美國的芯片生產的確有一定差距，但並非所有領域。

張維為指出，在國防安全領域裡，中國使用的幾乎都是國產芯片，例如北斗三號衛星導航系統、太湖之光超算計算機、殲-20隱形戰機、嫦娥四號的芯片和系統等。「相對而言，中國芯片弱在商業應用的芯片，例如手機芯片等。」

文章稱，中國商業芯片行業現在得益於廣闊的市場和應用領域，正展現出很強的發展動能和潛力，而最為關鍵的是，在外部環境倒逼和內部技術提升的共同作用下，國產芯片加速試錯、改造、提升，已經從「不可用」向「基本可用」、再到「好用」轉變。

「過去，只有航空航天、超級計算機、高鐵、衛星導航系統等使用中國芯；現在，手機、筆記本電腦、智能穿戴設備等，也已經部分使用國產芯片。」

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  • 文章：這場戰爭或成中國芯片產業涅槃開端

文章表示，實踐證明，關鍵核心技術是買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。

「眼下，中國芯片產業正在進行一場沒有硝煙的戰爭。這一仗的勝負，要放在十年乃至更長時間來評估。」

文章稱，我們不要懷疑華為戰勝困難的決心，而且也不要低估了中國科學家的能力和韌勁。「對於華為來說，這毫無疑問是痛苦而艱難的時刻，但這或許也將成為華為，乃至整個中國芯片產業涅槃的開端。」

但芯片技術攻關克難畢竟並非易事，更非一朝一夕可以完成。文章也引述中國工程院院士、中國科學院計算技術研究所研究員倪光南表示，發展芯片產業，要有長期的思想準備和投入，不能指望短短幾年就獲得回報，真正把集成電路產業發展起來，恐怕還要一二十年的時間。倪光南強調，我們要有決心，也要有定力，要把行業短板補齊，踏踏實實堅持做下去。

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責任編輯：連兆鋒

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