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中國科學院：美國卡脖子清單 就是我們科研任務清單

國情動向 11:52 2020/09/17

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中國科學院：美國卡脖子清單 就是我們科研任務清單

中美5G科技戰，美國看準中國芯片（晶片）製造技術短板，大力對中國「卡脖子」，打擊華為芯片供應。中國科學院院長白春禮表示，要將美國卡脖子清單，變成中國科研任務清單。中國科學院正就此佈局，集中全院力量，研發軸承鋼、光刻機等關鍵核心技術。中國科學院更要求，承擔重大任務者，必須簽署責任狀。

中國國務院新聞辦公室周三（16日）新聞發佈會上，中國科學院院長白春禮表示，中科院已全面完成「率先行動」計劃第一階段的目標任務，解決了涉及國家科技、經濟社會發展的一大批重大戰略問題，產出一大批重大成果，為2030年全面實現「四個率先」的目標打下堅實基礎。

中科院於2014年制定「率先行動」，提出了兩步走發展戰略，目標到2020年左右基本實現「四個率先」，再到2030年左右全面實現。四個率先分別為，率先轉變發展方式、率先提高自主創新能力、率先推進改革開放、率先構建社會主義和諧社會。

中國科學院院長白春禮

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  • 率先行動第二階段 攻關遭卡脖子技術

白春禮稱，中科院目前正在謀劃「率先行動」第二階段的目標，時間跨度為2021年到2030年，未來的十年，並要和「十四五」規劃的佈局是緊密結合在一起。

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白春禮透露，中科院正在製定這些具體的指標：

一是關於體制機制改革。比如四類機構，中科院已經設立了創新研究院、卓越創新中心、大科學中心和特色所這四類機構，目的是根據科研性質不同分類定位、分類管理、分類評價、分類資源配置。中科院爭取在2025年要把四類機構全部做完，全院現在100多研究所，會重新定位為90個左右的四類機構。

二是要堅持目標導向、問題導向、結果導向。當前國家科技發展正在轉型，經濟高質量發展也需要科技高質量發展。面臨著美國對中國高科技產業的打壓，中科院未來10年會針對一些卡脖子的關鍵問題，做一些新的部署。

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白春禮續稱，中科院已就這些新的部署做了幾方面：

一是超算（超級計算機，即超級電腦），中科院研發出自己的超算系統，也已經應用到氣象預報、分子設計、藥物研發、大氣預報等，還可以用到基礎性的研究、宇宙學研究等。

二是高端軸承等很多關鍵材料還需要進口，中科院把美國卡脖子的清單，變成科研任務清單進行佈局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等，中科院爭取在第二期，聚焦在國家最關注的重大的領域，集中我們全院的力量來做。

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  • 要求承擔重大任務者 簽署責任狀

白春禮又指，中科院希望能夠責無旁貸、心無旁鶩地科技攻關，目前一些關鍵核心技術攻關成立領導小組，要求每個承擔重大任務的人要簽署責任狀；研究所要做好後勤保障，要求承擔科技任務的科技人員，本身在承擔任務攻關中不去報獎，不去幹一些與承擔任務無關的事情，要全力把攻堅任務做好。

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責任編輯：連兆鋒

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