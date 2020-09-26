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前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環

國情動向 15:54 2020/09/26

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樓繼偉表示，現有5G技術很不成熟，營運成本極高，卻找不到應用場景。

5G是中美科技戰關鍵戰場之一，亦是中國內循環經濟著力點。中國前財政部長樓繼偉早前談論「國內大循環」的幾個堵塞點，當中提及現有5G技術很不成熟，數千億級投資佈下、營運成本極高，卻找不到應用場景。

樓繼偉早前出席中國經濟50人論壇研討會，發言講及國家主席習近平提出「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的戰略決策，是符合客觀規律。而真正的供給側結構性改革，基於規則的對外開放和依法治國，應當是要點。

雙循環產業鏈佈局 政府不宜插手

他提醒，既然是客觀規律，政府有意按雙循環改善產業鏈佈局是做不到的，競相動用公共資金搶佔技術新高地，亦是做不好的，會得不償失，還會引起國內外的誤解，需要的是真正學習理解要義和改革開放措施的落地、落實。

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他又指出，加大改革開放及良好的基礎設施，完全可以支撐國內外雙循環，重要的是解決好制約雙循環的堵點。第一，堅定地推進供給側結構性改革，即是制度性變革，但常常看到的是行政手段調整。

第二，堅定地推進依法治國。樓繼偉表示，中國一度過多依賴外需的原因之一，是國內法治環境不佳、對產權保護不足、信用社會還未建立起來。而今次疫情，一些面向外需的企業不得不轉向內銷，就感到貨款回收難、產品仿冒維權難。此外，基層為完成任務，先拆先關不談補償，法不溯及既往觀念淡漠。

他說，沒有良好的法治環境、信用環境，國內大循環就會受到堵塞。十八屆四中全會的主題是依法治國，大量的任務應當真正的落實。

基礎設施有些方面過度超前

第三，樓繼偉認為要降低基礎設施和準公共設施的用戶成本。他指出，基礎設施有些方面過度超前，抬高用戶成本或不可持續的公共部門債務。他舉例，目前中央提出「新基建」包括發展5G，但現有5G技術很不成熟，數千億級投資已經佈下，運營成本極高，卻找不到應用場景，今後消化成本是難題。若成本不能逐步降下，會是國內大循環的堵塞點。

他強調，互聯網平台雖是私人部門運作，但有準公共性，壟斷帶來高用戶成本甚至市場進入障礙，兩方面都要有所控制。

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責任編輯：林佩怡

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