【中美芯片戰】廣東推10億級芯片戰略 爭越28納米製程

中美科技戰白熱化，美國封殺華為芯片（又稱晶片）供應源後，再傳謀劃制裁中國芯片產業巨頭－－中芯（0981）。中國加緊推動核心技術自力更生，廣東前天公布每年投入10億元（人民幣，下同）的半導體產業大戰略，謀求快速攻關、跨越28納米製程，生產出高端芯片。

廣東省政府周一（28日）公布最新高端製業行動計劃，推出「戰略性支柱產業集群」及「戰略性新興產業集群」；其中，多個計劃圍繞半導體和集成電路產業。

副省長王曦：國際封鎖下 有必要加快科技發展

其中，廣東在新一代電子信息產業的行動計劃中，提出開展「半導體元器件」重點工程，主攻集成電路設計業和高端封裝測試業。

在這重點工程下，支持廣深珠（廣州、深圳及珠海）等開展「芯火」雙創基地建設，建立集成電路重點項目庫，跟蹤服務「粵芯二期」及「中芯國際12英寸線」等重大項目。

廣東省副省長王曦在記者會上，不點名暗指強力推動以芯片為主的半導體產業，是為了應對美國科技圍堵：

廣東半導體和集成電路對外依存度高，在當前國際技術封鎖及國內區域競爭加劇的背景下，迫切需要加快補齊產業鏈短板，提升供應鏈穩定性和安全性。

為推動半導體、集成電路和芯片產業鏈，廣東將實施八大重點工程，細化不同領域的攻關。

粵實施八大重點工程 劃訂攻關路綫圖

諸如在「芯片設計領航工程」方面，重點突破邊緣計算芯片、儲存芯片、處理器等高端通用芯片的設計；同時，對28納米及以下、具備較大競爭優勢的芯片產品，專項資金對其量產前首輪流片費用最高予以30%的獎補。

此外，廣東省科技創新戰略專項資金每年投入不低於10億元，支持集成電路技術創新。對於領域內的基礎研究和應用基礎研究、突破關鍵核心技術的重大研發項目，省財政給予持續支持。

廣東省政府並就推動芯片產業戰略作出分工，其中，以廣深珠佛莞等城市為主要籌備方，在廣州開發區落戶成立廣東省集成電路協會，搭建產業鏈企業交流協作平台。

業者:華南是中國最大的芯片消費區

值得注意是，亦在周一（28日）廣東省半導體及集成電路產業投資基金宣告成立，以財政性資金為主，首期規模達200億元，引導和鼓勵社會投資，支持優勢企業和重大項目建設。

粵芯市場及銷售副總裁李海明表示，

中國毫無爭議地成為全球芯片消費第一大國，去年，全國芯片進口價值達到3,200億美元，超過石油進口。華南是中國最大的芯片消費區，因此，發展集成電路產業產業鏈並進行重點領域攻關，對粵港澳大灣區打造國際科創中心，具有十分重要的戰略意義。

責任編輯：鄧國強