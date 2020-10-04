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【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路

國情動向 19:18 2020/10/04

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【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞總理普連科維奇Andrej Plenković這樣說一帶一路

美國國務卿蓬佩奧近日再次前往歐洲，拉攏歐洲國家抗衡中國。蓬佩奧在克羅地亞時，要求克羅地亞「不要將戰略項目交予中國，威脅國家安全」。然而，克羅地亞總理普連科維奇向傳媒談到中國一帶一路大計，表示克羅地亞就和中國的政策「完全清楚所有範疇」，並認為要不是有這樣的克中關係，事情「要25至30年才辦得成」。

蓬佩奧周末在克羅地亞南部旅遊名城杜布羅夫尼克（Dubrovnik），與克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenković）一同舉行記者會。會上有記者提問普連科維奇，是否同意蓬佩奧所講，中國一帶一路是「購買帝國的陰謀」（scheme to buy an empire），是掠奪性投資。

普連科維奇以英語回答，提及中國國務院總理李克強去年春天，也到訪過杜布羅夫尼克：

「我們在杜布羅夫尼克舉辦了俗稱中國加17（17中東歐國家+1中國，原是16+1合作，希臘去年加入）倡議的會議，希臘一如所料必然地加入了一帶一路倡議。」

（ In Dubrovnik we had a meeting of the so called initiative China Plus 17. Greece joined that corollary of One Belt, One Road initiative and the policy.）

蓬佩奧被落面？教廷：中梵協議跟美國沒丁點關係

普連科維奇繼而稱讚，中國這種外交「非常聰明」，並認為大大縮短了把事情辦成所需的時間：

「中國是個世界級玩家。他們設定這種與中東歐國家外交關係、政治對話和經濟框架的模式非常聰明。」

（China is a global actor. They were very smart to devise this format of the relationship and the political dialogue and the economic framework with the countries of Central and Eastern Europe.）

「給你一個直白的例子，我當總理首個任期間，好像與中國總理見了5、6次面。如果沒有這種模式，以一般外交關係日程辦事的話，我們評估這可能要25至30年時間才會發生。這解釋了為甚麼中國為甚麼在中東歐有更大參與、更大存在感。」

（To give you a very blunt example, as the Croatian Prime Minister in my first mandate I met the Chinese Prime Minister I think five or six times. In the normal calendar of our relationship, had there not been this format, this would have happened in our assessment over a period of at least 25 to 30 years. So this explains a little bit why there is a greater involvement and a greater presence of China in this part of Europe.）

普連科維奇指出，克羅地亞方面「完全清楚這政策的所有範疇」（fully aware of all the aspects of this policy），而克方目標是，在面對歐盟其他國家與中國市場時，享有公平的競爭環境，克方亦致力於中國在這裏的存在合符全球現有規則。

塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？

華春瑩建議蓬佩奧讀習講話：對美極端反華勢力最響亮回答

中國與克羅地亞基建合作項目，相信以佩列沙茨大橋（Pelješac Bridge）最受關注。

克羅地亞佩列沙茨大橋Pelješac Bridge由中資承建

佩列沙茨大橋造價逾4億歐元，85%由歐盟資助，並由中國企業承建，預料2022年建成。

大橋連接克羅地亞本土與杜布羅夫尼克所在的飛地，使人從陸路來往克羅地亞本土與杜布羅夫尼克時，毋須再經波斯尼亞並辦理出入境手續，料能進一步帶動克羅地亞旅遊業和經濟。

大圖淺黃色為克羅地亞，灰色為波斯尼亞，佩列沙茨大橋位置以紅線所示

蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止

中國官媒長文26點 駁斥蓬佩奧對華政策演講

騰訊砸逾2億 每員工送2萬元華為5G摺疊機（有片）

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責任編輯：連兆鋒

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