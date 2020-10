【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路

▲ 【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞總理普連科維奇Andrej Plenković這樣說一帶一路

美國國務卿蓬佩奧近日再次前往歐洲,拉攏歐洲國家抗衡中國。蓬佩奧在克羅地亞時,要求克羅地亞「不要將戰略項目交予中國,威脅國家安全」。然而,克羅地亞總理普連科維奇向傳媒談到中國一帶一路大計,表示克羅地亞就和中國的政策「完全清楚所有範疇」,並認為要不是有這樣的克中關係,事情「要25至30年才辦得成」。

蓬佩奧周末在克羅地亞南部旅遊名城杜布羅夫尼克(Dubrovnik),與克羅地亞總理普連科維奇(Andrej Plenković)一同舉行記者會。會上有記者提問普連科維奇,是否同意蓬佩奧所講,中國一帶一路是「購買帝國的陰謀」(scheme to buy an empire),是掠奪性投資。

普連科維奇以英語回答,提及中國國務院總理李克強去年春天,也到訪過杜布羅夫尼克:

「我們在杜布羅夫尼克舉辦了俗稱中國加17(17中東歐國家+1中國,原是16+1合作,希臘去年加入)倡議的會議,希臘一如所料必然地加入了一帶一路倡議。」

( In Dubrovnik we had a meeting of the so called initiative China Plus 17. Greece joined that corollary of One Belt, One Road initiative and the policy.)

蓬佩奧被落面?教廷:中梵協議跟美國沒丁點關係

普連科維奇繼而稱讚,中國這種外交「非常聰明」,並認為大大縮短了把事情辦成所需的時間:

「中國是個世界級玩家。他們設定這種與中東歐國家外交關係、政治對話和經濟框架的模式非常聰明。」

(China is a global actor. They were very smart to devise this format of the relationship and the political dialogue and the economic framework with the countries of Central and Eastern Europe.)

「給你一個直白的例子,我當總理首個任期間,好像與中國總理見了5、6次面。如果沒有這種模式,以一般外交關係日程辦事的話,我們評估這可能要25至30年時間才會發生。這解釋了為甚麼中國為甚麼在中東歐有更大參與、更大存在感。」

(To give you a very blunt example, as the Croatian Prime Minister in my first mandate I met the Chinese Prime Minister I think five or six times. In the normal calendar of our relationship, had there not been this format, this would have happened in our assessment over a period of at least 25 to 30 years. So this explains a little bit why there is a greater involvement and a greater presence of China in this part of Europe.)

普連科維奇指出,克羅地亞方面「完全清楚這政策的所有範疇」(fully aware of all the aspects of this policy),而克方目標是,在面對歐盟其他國家與中國市場時,享有公平的競爭環境,克方亦致力於中國在這裏的存在合符全球現有規則。

塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款?

華春瑩建議蓬佩奧讀習講話:對美極端反華勢力最響亮回答

中國與克羅地亞基建合作項目,相信以佩列沙茨大橋(Pelješac Bridge)最受關注。

▲ 克羅地亞佩列沙茨大橋Pelješac Bridge由中資承建

佩列沙茨大橋造價逾4億歐元,85%由歐盟資助,並由中國企業承建,預料2022年建成。

大橋連接克羅地亞本土與杜布羅夫尼克所在的飛地,使人從陸路來往克羅地亞本土與杜布羅夫尼克時,毋須再經波斯尼亞並辦理出入境手續,料能進一步帶動克羅地亞旅遊業和經濟。

▲ 大圖淺黃色為克羅地亞,灰色為波斯尼亞,佩列沙茨大橋位置以紅線所示

蓬佩奧:華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止

中國官媒長文26點 駁斥蓬佩奧對華政策演講

騰訊砸逾2億 每員工送2萬元華為5G摺疊機(有片)

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月!

責任編輯:連兆鋒