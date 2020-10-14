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人行：應允許宏觀槓桿率階段性上升 第三季GDP增速料提升 

經濟脈搏 19:23 2020/10/14

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中國經濟持續恢復，9月新增人民幣貸款和社融數據雙雙好過預期。中國人民銀行官員表示，當前面臨特殊情況，應當允許宏觀槓桿率階段性上升，並預期第三季GDP增速進一步提升。

人行調查統計司司長阮健弘今日表示，今年前三季中國信貸和社融增速合理增長，還沒到偏快增長的狀況。

信貸社融增速沒偏快 應擴大支持實體經濟

她指出，受疫情影響，宏觀槓桿率會出現階段性上升。而當前面臨特殊情況，宏觀槓桿率提升適應宏觀政策，是支持疫情防控和國民經濟恢復的體現；應當允許宏觀槓桿率階段性上升，擴大對實體經濟的信用支持。她稱，這個政策現已取得顯著成效，向實體經濟傳導的效率明顯得到提升，突出的體現就是國民經濟穩步恢復。

中國9月社融增量3.48萬億元勝預期 經濟復蘇步伐繼續

IMF料中國今年經濟增長1.9% 為全球唯一正增長經濟體

阮健弘說，第二季中國GDP增長已經實現正增長，預計第三季GDP增速會進一步提升，為未來更好保持合理的宏觀槓桿率水平，創造條件。國家統計局下周一（19日）將公布第三季GDP數據，目前彭博調查預估中值為按年增長5.4%；第二季GDP按年增長3.2%。

人行周三（14日）公布的9月金融數據全面超出預期，9月新增人民幣貸款1.9萬億元人民幣，而社會融資規模增量3.48萬億元，比上年同期多9,630億元。當月末廣義貨幣供應量（M2）按年增長10.9%，較8月的10.4%出現明顯反彈。

經濟趨好 貨幣政策料相對中性

建設銀行金融市場部資深研究員鄭葵方認為，經濟基本面表現較好，人行貨幣政策暫無明顯放鬆的必要性，而人行行長易綱強調「盡可能長時間實施正常貨幣政策」，預計未來貨幣政策的基調仍將相對中性。

華泰證券固收團隊分析，宏觀經濟處於漸次改善階段，順周期的消費和製造業投資仍有改善空間。在社融增速走高、經濟繼續修復、疫情經歷長假壓力測試等背景下，貨幣政策保持中性應無懸念，降準等概率很低。

【中國經濟】李克強：完成全年目標任務仍需艱苦努力​​​​​​​

中國9月進出口兩旺 第四季仍面疫情回潮外需走弱風險

責任編輯：林佩怡

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