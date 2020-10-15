【數字人民幣】一文看懂優勢及隱憂 銀行生態將逢巨變？

▲ 人行繼深圳之後，將陸續在多地測試數字人民幣

人民幣走向數字已成為大勢所趨，深圳市政府日前與人民銀行合作，以派紅包的方面進行首次測試，而蘇州、雄安新區、成都等亦將相繼展開試驗。中共總書記習近平昨日（14日）在深圳特區建立40周年慶祝大會上發表講話，重點提到「支持深圳開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作」。在電子支付早已大行其道的中國，數字人民幣到底有何不同、有甚麼優勢，或者存在哪方面的隱憂，都是國內不少民眾的關注點。

一、比現鈔方便，發行成本更低

數字人民與人民幣現鈔同樣是法定貨幣，在中國具有無限法償性，只要能使用電子支付的地方，就不能拒收。然而不論鈔票還是硬幣，印製、回籠、運輸、儲藏及防偽技術的研發，各環節成本都很高，數字人民幣沒有實物，意味着這些成本能大幅降低。進入數字人民幣的時代，現鈔變成一串加密之後的字符，通過手機上的App承載，交易時通過掃描二維碼或者近場通信功能，就能實現交換。它的交易功能沒有變化，只不過形態由紙製變為數字化。

二、覆蓋面更廣，可離線支付

數字人民幣在使用上，將與流行的微信支付、支付寶，甚至香港的八達通頗為相似，最大分別的是，數字人民幣將適用於任何交易平台，而不會出現阿里巴巴（0988）旗下寶、天貓，只能使用支付寶，不能使用微信、騰訊（0700）投資的京東平台只能使用微信支付，不能使用支付寶等情況。

其次是現有的支付平台都要綁定銀行卡，但從深圳的試點中可見，數字人民幣並不需要帳號。換言之，它不必受制於特定的支付平台，亦不受支付平台倒閉、中間機構破產的風險影響。同時，數字人民幣還有「雙離線支付」功能，即使民眾身處網絡訊號差的偏遠地區，也毋須擔心不能使用。

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三、助貨幣調控，打擊洗黑錢

民眾利用支付平台交易，在平台上會留下記錄，衍生出各種隱私問題，而數字人民幣在正常使用時與現鈔相似，完全匿名，但人行若追蹤到可疑的資金流動，將可以追蹤流向，人行副行長範一飛將其稱為「可控匿名性」。宏觀上，它還可以用作控制貨幣量，讓政府制定更精凖的宏觀經濟政策；微觀上，它可在扶貧、賑災、慈善等具體場景中實現追溯功能，甚至利用大數據分析，對洗錢和金融詐騙等金融犯罪進行篩查和打擊。

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四、有機會造成央行「獨大」

過往人行發行鈔票，民眾則在各商業銀行開戶存儲，但人民幣數字化後，可以直接在手機的數字貨幣錢包裏管理，意味着將能直接跳過現存的銀行體系，在人行直接開戶管理自己的貨幣，不再需要在商業銀行存款。同時，人行將有能力掌握全社會的交易信息、貸款投放能力，排擠其他商業銀行。另外，亦有觀察人士擔心，這樣一來產生的「超級央行」將可能對居民生活和行為過多干預，若監管制度未能與時併進，可能導致權力濫用。

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五、民眾未必能跟上步伐

數字人民幣一旦開始大規模推行，中國將向無現金社會邁出一大步。雖然短期內，紙幣與數字貨幣並行的狀態將會持續，但也引發外界擔憂，國內的老年人、貧困人口、邊遠地區人口，對智能手機操作不熟悉，甚至無力購買和擁有智能手機，他們是否會在這一過程中面臨歧視，而引發出更多社會問題。

專家：銀行業務將現巨變

就北京大學數字金融研究中心高級研究員徐遠指出，數字人民幣將令整個商業形態出現巨大變化，比如，未來人們手中可能不會有大量的電子現金，其手機裏的電子錢包APP可能會直接鏈接貨幣基金賬戶，因而存款將大幅減少。他預期未來銀行的業務或將大致分為兩大類，「理財業務」和「貸款業務」，那些掌握了高技術、大數據庫和較強數據分析能力的大銀行，將更有競爭優勢。

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責任編輯：陳建錫

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