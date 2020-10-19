  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】第三季GDP按年增長4.9% 遜預期

經濟脈搏 10:59 2020/10/19

分享：

中國經濟從新冠肺炎疫情中加快復甦，國家統計局今日公布，中國第三季GDP按年增長4.9%，惟差過市場預期。路透調查預期中值為增長5.2%；彭博調查預估中值為增長5.5%。

初步核算，按可比價格計算，中國前三季GDP按年增長0.7%。受疫情衝擊，中國第二季GDP按年增長3.2%；首季降6.8%。

【9月投資、工業、消費數據詳情按此】

國家統計局稱，各地有力有效推動生產生活秩序恢復，前三季經濟增速由負轉正，供需關係逐步改善，市場活力動力增強，就業民生較好保障，國民經濟延續穩定恢復態勢，社會大局保持穩定。

發言人劉愛華表示，第三季主要宏觀經濟指標實現由負轉正，例如前三季度GDP增速由負轉正、前三季度工業增加值增速由負轉正等。從這些主要指標的變動趨勢看，中國的疫情防控和經濟復甦確實走在全球前列，彰顯中國經濟的強大韌性和旺盛的活力。

她稱，需求逐步回暖、產業循環逐步暢通、市場主體信心進一步恢復，從各方面情況來看，有基礎、有條件、有信心在第四季乃至全年延續增長態勢。

但國際環境仍複雜嚴峻，不穩定性不確定性較多；國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍處在恢復進程中，持續復甦向好基礎仍需鞏固。下階段，要牢牢把握擴大內需戰略基點，在常態化疫情防控中紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，大力深化改革開放，助力企業紓困解難，著力暢通經濟循環，築牢民生保障基礎，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

IMF料中國今年經濟增長1.9% 為全球唯一正增長經濟體

中國9月進出口兩旺 第四季仍面疫情回潮外需走弱風險

中國9月社融增量3.48萬億元勝預期 經濟復蘇步伐繼續

中國9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

IMF料中國今年經濟增長1.9% 為全球唯一正增長經濟體
2020/10/15
IMF料中國今年經濟增長1.9% 為全球唯一正增長經濟體
中國9月社融增量3.48萬億元勝預期 經濟復蘇步伐繼續
2020/10/14
中國9月社融增量3.48萬億元勝預期 經濟復蘇步伐繼續
中國9月進出口兩旺 第四季仍面疫情回潮外需走弱風險
2020/10/13
中國9月進出口兩旺 第四季仍面疫情回潮外需走弱風險
【中國經濟】9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰
2020/09/30
【中國經濟】9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰
疫情 經濟 國家統計局 GDP 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中國經濟】9月工業、消費改善勝預期 前三季投資增速轉正

下一篇文章

【5G技術】華為高管讚南韓5G又快又普及 但卻沒提這件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯押錯注
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯押錯注
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
【5G技術】華為高管：中國5G網速不及南韓一半 存在假啞差　
【5G技術】華為高管：中國5G網速不及南韓一半 存在假啞差　
【數字人民幣】一文看懂優勢及隱憂 銀行生態將逢巨變？
【數字人民幣】一文看懂優勢及隱憂 銀行生態將逢巨變？
【5G技術】華為高管讚南韓5G又快又普及 但卻沒提這件事
【5G技術】華為高管讚南韓5G又快又普及 但卻沒提這件事