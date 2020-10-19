【中國經濟】第三季GDP按年增長4.9% 遜預期

中國經濟從新冠肺炎疫情中加快復甦，國家統計局今日公布，中國第三季GDP按年增長4.9%，惟差過市場預期。路透調查預期中值為增長5.2%；彭博調查預估中值為增長5.5%。

初步核算，按可比價格計算，中國前三季GDP按年增長 0.7%。 受疫情衝擊，中國第二季GDP按年增長3.2%；首季降6.8%。

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國家統計局稱，各地有力有效推動生產生活秩序恢復，前三季經濟增速由負轉正，供需關係逐步改善，市場活力動力增強，就業民生較好保障，國民經濟延續穩定恢復態勢，社會大局保持穩定。

發言人劉愛華表示，第三季主要宏觀經濟指標實現由負轉正，例如前三季度GDP增速由負轉正、前三季度工業增加值增速由負轉正等。從這些主要指標的變動趨勢看，中國的疫情防控和經濟復甦確實走在全球前列，彰顯中國經濟的強大韌性和旺盛的活力。

她稱，需求逐步回暖、產業循環逐步暢通、市場主體信心進一步恢復，從各方面情況來看，有基礎、有條件、有信心在第四季乃至全年延續增長態勢。

但國際環境仍複雜嚴峻，不穩定性不確定性較多；國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍處在恢復進程中，持續復甦向好基礎仍需鞏固。 下階段，要牢牢把握擴大內需戰略基點，在常態化疫情防控中紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，大力深化改革開放，助力企業紓困解難，著力暢通經濟循環，築牢民生保障基礎，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

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責任編輯：林佩怡

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