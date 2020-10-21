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港龍航空中國色彩濃 曾遭港英政府圍堵

國情動向 13:01 2020/10/21

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【港龍結業】港龍航空中國色彩濃 曾遭港英政府圍堵

國泰航空集團大削8,500職位，旗下國泰港龍航空即時停運結業，港龍航空35年品牌歷史宣告結束。港龍航空是香港第一家中資背景航空公司，打破了當年英資國泰航空的市場壟斷，曾是港人來往中國大陸的「首選」。但港龍航空亦正因中國色彩濃厚，誕生之初已隨即受到港英政府圍追堵截，為以後由國泰航空接管埋下伏線。

港龍航空成立於1985年，由香港華商曹光彪、包玉剛、霍英東以及中資機構華潤、招商局等組成的港澳國際投資有限公司持有，而港澳國際公司股東包括曹光彪、包玉剛、霍英東、李嘉誠、安子介、馮秉芬、馬萬祺等逾30名港澳商人，還有中國銀行、華潤公司、招商局等中資機構。

當年正是《中英聯合聲明》簽署後一年，《中英聯合聲明》附件一第九條列明，香港特區將保持國際和區域航空中心地位，在香港註冊並以香港為主要營業地的航空公司可以繼續經營。香港華商就是看重這一點，希望在香港創辦一家中資背景的本土航空公司，與英資的國泰航空競爭。

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當年也時值大陸改革開放，成立多個經濟特區，香港與大陸航空運輸愈發頻密。香港華商創辦港龍航空，亦有發揮香港更大角色，同時推動推動國家發展之意。

國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起（組圖有片）

然而，港龍航空誕生後發展並不順利。曹光彪2014年接受《人民日報》訪問時回憶稱：「那時英國人疏忽了，他們沒想到中國人會在香港辦航空公司。」但港英政府隨即推出新民航政策，規定一條航線只能由一家航空公司營運，意味先獲發牌的航空公司擁有航線獨家經營權。

曹光彪

港英政府打壓港龍航空的意圖可謂相當明顯。頒佈新政策的時任財政司彭勵治（John Henry Bremridge），曾任國泰航空母公司太古集團（Swire）董事局主席；彭勵治1986年離任返回英國後，更再一次加入了太古集團董事會。

曹光彪坦言：「港龍成立後沒有地方飛，生意非常難做。」由於來往香港與北京、上海等內地大城市的航線，早已由國泰航空佔有，港龍航空被迫只能飛一些需求低得多，甚至難以盈利的航線。

內地黃金周航空需求料增10% 豔羡全球同業

儘管港龍航空與港英政府多番周旋後打出一片天，1986年獲得成都、重慶、大連、福州、哈爾濱、濟南、昆明、拉薩、南寧、寧波、天津、武漢、鄭州、汕頭14座內地城市，以及泰國清邁、馬來西亞亞庇等地航線經營權，但這仍然無法令港龍航空在財政上維持下去。

到1989年，港龍航空累計虧損達23億港元，包玉剛家族同年淡出了港龍董事局；國泰航空和太古集團則看準機會，1990年入股港龍航空，國泰更持有30%股權成為港龍第2大股東，並接管了對方營運，國泰開始將內地航線撥歸港龍，港龍事實上成為了國泰子公司。

國泰2006年全面收購，正式鯨吞港龍；2016年將「港龍航空」易名為「國泰港龍航空」，港龍機身的飛龍標誌亦遭到大幅淡化。2020年10月21日，國泰航空集團在新冠肺炎疫情拖累下大幅裁員，正式放棄港龍品牌。

英方當年想方設法圍堵港龍這家香港中資航空公司，曹光彪表示，港督曾兩次請他喝茶，那時候殖民地政府想給他居英權，他表示感謝，但是沒有接受。「我的樣子不像英國人，矮小，而且膚色是亞洲人的膚色，我不願意接受英國護照。」

【航空業復甦】日媒：中國對外航空貨運價格回升

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責任編輯：連兆鋒

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