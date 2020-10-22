▲ 中美芯片戰沒有最醜陋只有更醜陋 不因美國大選改變

中美芯片科技戰，美國特朗普政府為遏制中國，不惜打亂全球芯片產業鏈，並使美國芯片產業利益同時面臨威脅。適逢美國大選快要舉行而拜登民調有相當優勢，政策料比特朗普正路得多的拜登可能入主白宮，令人對中美芯片戰走向有所聯想。不過分析認為，芯片是現代一切其他高科技的基礎下，美國極力阻止中國芯片科技趕上的宏觀決策，不會因為美國大選結果而有所改變，中美芯片戰會變得更加醜陋。

芯片向來是一項全球產業，由多個國家和地區共同參與、分工合作，美國設計、荷蘭光刻機、日本材料、台灣南韓製造、中國內地應用，才令芯片這項技術轉化為一樣產品，支撐起芯片和與之相關一切科技產品行業。

但芯片產業亦正因如此專門化環環相扣，難有替代途徑，令特朗普政府得以輕易對中國「卡脖子」，將供應斬斷。

特朗普政府如此力度介入芯片行業的商業操作，固然不尋常。但彭博社指出，芯片能夠用於從人工智能到數據庫，由自動汽車再到智能手機等一切科技，令事情已成為國家安全問題，這一點不會因為美國大選而改變。一名美國官員直言，芯片技術由導彈、雷達到潛艇，就是美軍質化優勢的根本。

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美國半導體工業協會（SIA）全球政策副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）形容，我們身處的是一個新世界，政府更為關心的是數字基建和供應鏈的安全，這「科技民族主義」在多國都獲得支持，對芯片產業是個挑戰。

中國內地是全球最大芯片市場，是世界超過50%售出芯片的目的地，特朗普政府打擊華為與中芯國際，實際上也是變相制裁美國芯片企業，更不利投資研發往後的芯片技術。中美芯片戰驅使北京銳意嘗試實現，從未有國家或地區能夠做到的包攬芯片產業鏈，為芯片業更添一筆科技民族主義色彩。

但中國芯片要不再受制於人並非易事。Bloomberg Intelligence 預期，中芯國際未來數年研究開支若增加一倍，亦只夠防止落後差距進一步被對手擴大。中美在芯片領域各走各路，亦令中美科技脫鉤風險顯著增加，阻礙全球整體創新，對所有人而言都是輸家。

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責任編輯：連兆鋒