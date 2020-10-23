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【華為5G】華為抗美秘密武器曝光  天罡芯片能撐到明年底

經濟脈搏 10:07 2020/10/23

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【華為5G】華為抗美秘密武器曝光  天罡芯片能撐到明年底

【5G技術】華為高管：中國5G網速不及南韓一半  存在假啞差　中美科技戰白熱化，特朗普政府新禁令恐把華為推向「斷芯」危機。但彭博社報道，華為原來早已預料美國制裁會不斷升級，去年以來曾向台積電訂購大批適用於5G基站的「天罡」芯片（又稱晶片）。這個重要的芯片庫存，足以供應中國國內電信商需求至少到明年底。

彭博社引述知情人士透露，台積電在華為要求下，去年底開始擴大生產7納米製程「天罡」通訊芯片，這是華為5G基站最重要零件。其中一名知情人士說，在特朗普政府切斷華為供應來源命令今年9月生效前，台積電一共已出貨200多萬顆天罡晶片。

建造5G基站 關鍵零部件之一

這名人士還表示，華為當時訂單規模之大，一度引發台積電高層懷疑，自身是否低估全球需求。

華為旗下海思半導體所設計的天罡晶片，目前看來證實是華為在美方制裁夾縫中，讓5G事業能維持營運的關鍵因素。

【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術

【5G技術】華為高管讚南韓5G又快又普及  但卻沒提這件事

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報道指，華為多虧在美國政府堵住制裁漏洞前，取得台積電供貨，因此在中國國內3大電信商中國移動、中國電信和中國聯通總值1700億美元、折合港幣1.3萬億元的全國5G網路鋪設市場上，還能繼續供貨。

知情人士說，華為已告知中國的無線營運商，即使遭到美方制裁，他們的零組件庫存仍完全足以供應5G基地台架設至2021年底和之後。

華為據報至少從去年底開始，提供不含美國零組件的5G基地台出貨。目前仍不清楚，華為手中庫存最久能支撐至何時。

【知識庫：何謂天罡芯片】

天罡芯片是華爲公司發布的業界首款5G基站芯片，該芯片的尺寸縮小55%，重量減小23%，支持超寬頻譜，可以支持200兆頻寬，可以讓全球90%的站點在不改造市電的情況下實現5G。

2019年1月24日，在北京舉辦的華爲5G發布會暨MWC2019預溝通會上，華爲公布了天罡芯片。

【5G技術】華為高管：中國5G網速不及南韓一半  存在假啞差

華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%

責任編輯：鄧國強

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