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【RCEP】中國撇開美國與14國簽貿協 拜登或落下風

國情動向 16:30 2020/11/13

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【RCEP】中國撇開美國與14國簽貿協 拜登或落下風

中國與亞太14個國家預料周日（15日）簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。RCEP既會是中國首份多邊自由貿易協議，更會是全球經濟佔比最大的自由貿易協議。時值中美在亞太地區競爭加劇，中國成功牽頭打造並不包括美國的RCEP，反映其在經濟上的重要地位仍令各國難以忽視。美國特朗普政府退出不包括中國的亞太另一自貿協定TPP後，可能上台的拜登礙於國內壓力，並未表明會否重新加入，意味美國今後在亞太的經濟影響力可能落於下風。

RCEP是甚麼？

RCEP全稱《區域全面經濟夥伴關係協定》，英文為Regional Comprehensive Economic Partnership。這是中國牽頭的亞太地區自由貿易協議。RCEP最早於2011年提出，去年底完成談判，預料會在今年11月東盟峰會過後，以視像方式正式簽署。

RCEP有15個成員，除了中國，還有日本、南韓、澳洲、新西蘭，再加上東盟10國，包括越南、老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、新加坡、馬來西亞、汶萊，印尼，以及菲律賓。這15國合共國內生產總值（GDP）佔全球30%，令RCEP會是世界最大規模的自由貿易協議。

內容方面，RCEP國家計劃在協議生效20年內，將彼此之間關稅降低90%。各國亦會就電子商務、貿易和知識產權等範疇設立共同規則。

印度退出RCEP影響大不大？

印度原本一直有參與RCEP談判，但去年因為擔心其他國家貨品湧入擠壓本國商品，決定不加入RCEP，令RCEP 16個成員減去1個。

由於印度GDP規模與英國不相伯仲，全球排第五或第六，在亞洲更第三大經濟體，加上印度人口料會超越中國成為全球第一，印度市場潛力巨大，退出對RCEP有一定打擊。

不過，中日韓這亞洲第一、第二和第四經濟體支持下，沒有印度的RCEP除了GDP規模仍是世界第一，人口佔全球30%，並覆蓋整個東南亞，潛力依然相當巨大。

日本為溝淡中國 推動印度無條件加入RCEP

RCEP對中國意義何在？

經貿向來是中國發揮國際影響力的重要方式，中國作為RCEP內經濟規模最大一國，RCEP簽署正能鞏固和進一步擴大中國的經濟影響力。

尤其中美在亞太地區競爭加劇，而美國特朗普政府近年奉行貿易保護主義政策，對盟國亦加徵關稅，RCEP搞成更添額外意義。美國盟國澳洲即使近期與中國關係緊張，亦無阻澳洲加入RCEP。

RCEP也是中國首份多邊貿易協議，或能為中國今後參與其他複雜貿易協議鋪路。商務部資料顯示，中國目前與17個國家和地區集團簽有雙邊貿易協議，並正與15國舉行貿易談判。中國與歐盟亦正尋求簽署投資協議，但市場准入問題仍是談判爭議點。

中國等15國料簽RCEP 美迎挑戰

RCEP與CPTPP有何分別？

CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴協定）原身就是美國牽頭的TPP（跨太平洋夥伴協定）。TPP 2016年由美國奧巴馬政府與亞太11國簽署，但特朗普上任後宣佈退出。

TPP餘下11國2018年組成CPTPP，包括日本、越南、新加坡、馬來西亞、文萊、澳洲、新西蘭7個RECP成員，以及加拿大、墨西哥、秘魯、智利4個美洲國家。

相比RCEP，CPTPP內容更為深入和廣泛。CPTPP尋求將關稅減低99%，條文亦包括關於勞工市場、環保標準等範疇。

美國會重新加入CPTPP嗎？

即使拜登入主白宮，這仍是個未知之數。儘管美國戰略界同意，美國要在亞太地區抗衡中國影響力，就有需要加入CPTPP，而TPP當年也是拜登出任副總統期間，奧巴馬政府「亞太再平衡」戰略一環，但拜登政府加入CPTPP，在美國國內面臨一定阻力。

美國近年民粹主義盛行下，民主黨一方的左翼陣營中亦有力量認為，對外貿易協議只會損害美國人飯碗，立場與特朗普一方右翼保守派實際上非常相似。民主黨內號召力相當的參議員桑德斯（Bernie Sanders），就極力反對美國加入CPTPP。

在此之下，拜登即使當年有份推動TPP，競選期間亦承諾在對美國國內「重大投資」前，並不會加入任何新的貿易協議。美國短期內重返CPTPP的機會因此相信不大。

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責任編輯：連兆鋒

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