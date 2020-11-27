【中國樓市】房企融資受「三道紅線」規限 買地熱情或降溫

▲ 專家預料房企買地熱情將繼續下降

央行根據負債率為房企劃定「三道紅線」，令土地買賣出現降溫。中國指數研究院今日（27日）指出，10月房企買地節奏繼續放緩，在50家具代表性的房企中，有39家買地金額較前9個月均值下滑。多地推出調控政策，也使得房企投資更趨謹慎。預料土地市場將進一步回歸理性，趨勢會持續至明年。

《上海證券報》引述國家統計局數據指，今年1至10月，全國房地產開發企業土地購置面積17,775萬平方米，按年下降3.3%，降幅比1月至9月擴大0.4個百分點。其中，10月單月土地購置面積為2,764萬平方米，按年下降5.6%，按月下降9.8%。

中指院常務副院長黃瑜稱，住建部和央行8月中旬召開了重點房企座談會，明確提出實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度。同時宣布了「三條紅線」作為風險評估門檻，即剔除預收款後的資產負債率上限為70%；淨負債與股本之比的上限為100%；現金與短期債務比的上限為1。此外，買地銷售比是否過高、經營性現金流情況，也將作為監管機構考察的重要指標。受此影響，房企的買地熱情出現下降。

中國房地產數據研究院執行院長陳晟稱，除了「三道紅線」外，金融監管部門對涉房新增貸款也有一定要求，監管不是簡單收緊對房企的融資，但總量上會有限制。「就我們調研的多家房企而言，調整債務結構，合理規劃投資，是未來一段時間運營的主線和主題」。土地市場降溫及回歸理性，是較為明確的事實。

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責任編輯：陳建錫