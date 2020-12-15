▲ 【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？

中美科技戰蔓延未止，中國力推芯片（又稱晶片）產業自力更生。內地科技媒體DeepTech旗下「問芯Voice」引述台積電前營運長、武漢弘芯爆煲前任CEO的蔣尚義親口證實，他將「回鍋」中芯國際（00981）出任副董事長職務。蔣是台灣芯片業老將，他曾推動台積電技術從25微米做到16納米。

問芯Voice報道，蔣尚義目前人在上海進行14天隔離，他表示決定再度回來加入中芯的關鍵，是由於和中芯國際董事長周子學很熟，而他對於半導體還有很強烈的熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小芯片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易」。

經歷台積電、中芯與弘芯 蔣尚義：我不是叛徒

據稱，蔣尚義稍早前與周子學談了很久後，作出回巢決定，他將在年後（元旦後）出任中芯國際副董事長一職。

曾經歷台積電發展、武漢弘芯爆煲前夕，蔣尚義說：

第一，我不挖台積電的人；第二，我不洩漏台積電機密，你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把我講成這樣？

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蔣尚義強調，「我只是很單純的工程師，我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想」。

至於加入中芯後，與台積電又是對標競爭，怎麼應付這些不公平的輿論，蔣尚義說：

反正很多人都罵我叛徒了，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，因為我也有追求我的理想和事業的權利吧？發展先進封裝和系統整合技術是我的夢想，也是我到大陸想做的事，每個人都有實現夢想和期望的權利，在我這個年紀，坦白說機會不多了。

蔣尚義又指出，在中芯國際可以做得比在弘芯多得多，因為中芯的能力也較強，本身已經有先進封裝的基礎了，現在中芯的先進製程技術已經做到 14納米、N+1、N+2，相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4到5年。

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蔣尚義表示，中芯國際並沒有特別承諾要給什麼資源，因為它本身是一個很大的公司，營運不可能馬上轉向，「應該說這是我的個人理想，未來還要說服很多人，才能真的實現」。

至於武漢弘芯的經歷，對蔣尚義而言是否是陰影，他只說「不想多談，真的很不開心」。

蔣曾助台積電製程從25微米邁16納米

蔣尚義曾是台積電的製程技術關鍵人物，協助台積電製程研發從25微米做到16納米。在點13微米一役，台積電從此拉開和聯電的距離，多次重要技術布局，他的決斷都扮演極為關鍵的角色。

蔣尚義2016年12月過檔中芯國際，擔任獨立董事，消息一出，震撼台灣半導體產業。至2017年10月，蔣尚義的老部屬梁孟松就從三星跳槽，出任中芯共同執行長，接著，不到1年，中芯如期在3年內完成14納米技術研發。

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蔣尚義之後跳槽武漢弘芯任CEO，弘芯聲言要進軍7納米製程，但千億人民幣項目至今年傳出資金鏈斷裂。但外界普遍認為，弘芯爆煲是投資方出問題，與負責項目的蔣尚義無關，事實上他已在項目爛尾前離職返回美國。

觀察者指，中美芯片角力白熱化時，中芯如今邀請蔣尚義回巢任高層，有利用外援推動中國芯片技術自主化的意圖。

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責任編輯：鄧國強

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