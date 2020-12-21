【廣州大停電】今晨突斷電！城區漆黑一片  部份地方斷水斷網（組圖，有片）

南方限電、浙江義烏等地工廠被迫停產之際，廣東省廣州多區周一（21日）凌晨零時許在無預警下突然大停電，有些地區只停電瞬間，但有些地方截至凌晨三時仍未恢復供電，食水及電訊網絡亦受波及一度中斷。與此同時，微博上有訊息指，珠三角的東莞、中山、深圳部份地區亦曾疑似出現停電。

廣州有網民在微博表示，「停電停水的一瞬間，好多人洗澡洗一半，塗得滿身肥皂泡，還有遊戲打一半的，文件存一半的，加班回家電梯上不上下不下的」、「廣州處處停電…好彩我呢邊凈係停咗1秒就有翻…好彩我啲電器暫時正常…唔係就真係多得佢唔少」。

電網公司稱「故障」

根據網民所述，有些地區停電時間不長，約數分鐘便恢復，也有部分地區停電持續數十分鐘。但網上同時有人稱，截至凌晨三時許供電仍未恢復。

廣州網民紛紛上傳街道一片漆黑的停電照片，其中羅沖圍陷於一片凌黑，越秀區廣園西路、荔灣區黃沙大道、東風西路、環市西路一帶也曾受影響。

由於水泵斷電，多地斷水。停電波及許多行動網絡基地台發射站，令手機網路訊號也被切斷。有廣州市民深夜致電供電局服務熱線查詢，獲得回覆是「電網故障」。

此前也有傳周一（21日）起限電區域伸延到廣東省，包括廣州、東莞、深圳、中山、佛山、惠州、珠海等市，部份路燈電力也被中斷。

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責任編輯：鄧國強