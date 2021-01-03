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【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗

社會熱點 23:04 2021/01/03

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中國已在北京、山東等地對重點人群接種新冠肺炎疫苗，但設下年齡限制，只限18至59歲人士接種，官媒稱，這是因為其他年齡階段人群需要等待「進一步臨床試驗」。

中國在去年底最後一天，批准國藥集團中國生物新冠滅活疫苗附條件上市，是中國首款獲准上市的國產新冠肺炎疫苗。不過，最需要優先接種疫苗的老年人，現在卻不能接種。

接種2針 應至少間隔14天

官媒央視新聞3日發布「新冠病毒疫苗接種須知」，包含以下3點：

一、目前疫苗接種年齡限制為18至59歲，其他年齡段人群需要等待進一步臨床試驗。

二、孕婦、哺乳期婦女、藥物不可控的高血壓、糖尿病併發症等人員不適合接種。

三、推薦免疫程序為2針，其間至少間隔14天。

該「接種須知」指，接種新冠疫苗，可能會出現頭痛發熱、食慾不振、嘔吐、腹瀉等常見的不良反應。接種對象完成接種後，應在接種現場留觀30分鐘方可離開。

綜合多地內媒發布，不適合接種疫苗的人群還包括：正處在發燒、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊亂的人群以及嚴重的肝腎疾病、惡性腫瘤患者等。

疫苗接種須知並未說明18至59歲以外的年齡人群，為何還需要等待「進一步臨床試驗」後，才能接種疫苗，有網民議論稱，真正需要優先接種的正是老年人。

目前正在美國接種的輝瑞疫苗，年齡設定在16歲到85歲。

中國目前正針對醫療、交通、運輸、檢疫、出國等重點人群接種疫苗，首批預計接種5000萬人次。第一針將於今年1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。

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責任編輯：蒯宇澄

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