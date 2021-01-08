【數字人民幣】深圳福田近200萬人抽數字人幣紅包 究竟有幾難中？

深圳福田區近日向市民抽籤發放總值2000萬元（人民幣．下同）數字人民幣紅包，每個紅包面額為200元，紅包數量共計有10萬個，最終有近200萬人抽籤，中籤率只有約5.37%！按照規定，紅包需在1月7日早上8時至1月17日，在深圳市內已完成數字人民幣系統改造的萬多間指定商戶消費。

「福田有禮數字人民幣紅包」總計有1,861,758人，通過「i深圳」系統成功完成預約登記，最終中籤率約為5.37%。馮先生是其中一名幸運兒，他特意趕到商場用以購買兩本文學類書籍，一共消費104.8元，剩餘打算用以餐飲消費。

據介紹，抽籤報名方法自1月1日正式開啟後，今次已是深圳第二次「公測」數字人民幣，首次是去年10月在羅湖區。事實上，中籤者不僅收獲一筆「橫財」，由於數字人民幣仍處於常規性測試階段，下載數字人民幣APP的權限仍是定向發放，故中籤者是能搶先體驗使用數字人民幣。

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超過有效期未使用的紅包將被收回

值得一提，「福田有禮數字人民幣紅包」的領取和使用無需綁定銀行卡，中籤者只要擊收到短信內下載鏈結，下載「數字人民幣APP」，並開立預約時所選銀行的「個人數字錢包」，錢包開通後即可領紅包。紅包的使用日期為1月7日上午8時至1月17日，紅包不能轉給他人或兌回至自身的銀行賬戶，超過有效期未使用的紅包將被收回。

此外，中籤者使用數字人民幣付款時，將優先使用紅包金額支付，不足金額可對個人數字錢包進行充值後支付。若要退款，數字人民幣系統將優先退還中者籤自行充值支付的數字人民幣金額，再退還紅包金額。

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責任編輯：游昊雲

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