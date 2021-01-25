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中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME

國情動向 10:36 2021/01/25

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拜登簽署行政命令、讓美國重返巴黎氣候協定之際，美國時代雜誌（TIME）刊出報道，提倡中國民眾以減少攝取肉類，應對全球氣候暖化；其中，引述了澳洲拉籌伯大學（La Trobe）大學人文與社會科學教授尼克（Nick Bisley）的話稱，指出除非中國少吃肉，否則將無法改變地球氣候趨勢。內媒引用數字反擊，暗直指西方媒體把氣候變化問題甩鍋（意即卸鑊）給中國，批評美國人吃的肉還比中國人多。

時代雜誌這篇文章題為「中國如何通過把肉類剔出菜單，改變世界（How China Could Change the World By Taking Meat Off the Menu）」，解析中國大力發展植物肉的原因。

根據時代雜誌報道指出，在1960年代，中國人平均每年食用的肉量不到5公斤，但隨著中國前領導人鄧小平在1970年代末開放市場，到了1980年代末，人均食用的肉量已增加到20公斤，現在更高達63公斤。換算成比例，也就是中國消耗了世界上28%的肉，豬肉則高達50%都被中國人吃下肚。

TIME也讚揚中國發展「植物肉」　利應對氣候問題

由於這兩年曾爆發非洲豬瘟，造成2018年至2019年間，一度有大量中國豬群都被銷毀，讓中國肉類供應減少，只能找尋植物肉的替代方式。在2018年中國植物肉市場規模9.1億美元、折合逾70.5億港元，預計每年增長20%到25%，肯德基也已經開始銷售植物性雞塊。

拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起

報道指出，中國植物肉市場興起的最大意義恐怕不是經濟，而是環境。中國2030年的碳排量將達到高峰，到了2060年將成為世界上最嚴重的污染國。因此中國現在急尋替代蛋白質來源，如果將中國的畜牧農業減半可讓二氧化碳排放量減少10億噸。

報道稱，世界超級大國需要共同努力，才可以確保世界在未來10年內實現碳排放量目標，拉籌伯大學人文與社會科學教授尼克直言，除非將中國納入減碳行列，否則將無能為力改變地球氣候變遷問題。

內地媒體：中國人均肉類消費量　低過西方國家

時代雜誌這報道刊出後，遭中國內地媒體反駁。觀察者網指，「西方媒體似乎很喜歡拿中國肉類的消費總量說事，但以人均來看，不少西方國家在肉類消費方面遠遠超過中國」。

觀察者網直言，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的2019年統計，中國人均牛肉消費僅有4.1公斤，低於阿根廷的38公斤和美國的26.3公斤。即使是只看人均豬肉消費量上，中國也只排名第四，低於韓國、越南和智利。文章並說：

近幾年，西方媒體和環保組織時不時「關心」中國人的吃肉問題，更打著降低碳排放的招牌，好像中國人少吃肉才是「拯救地球」的關鍵。然而在碳排放問題上，中國已經交出了不錯的答卷。

中國立2060零碳目標 特朗普稱美國氣候紀錄「非凡」

拜登上任難救美國 歐洲相信中國國力10年內第一

鄭永年：中國有這武器 拜登想打圍堵戰注定失敗

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責任編輯：鄧國強

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