▲ 【年廿八2021】為何一定要年廿八洗邋遢 不是廿七和廿九

周二（9日）是農曆年廿八，傳統習俗「廿八洗邋遢」，就是選擇在這一天大掃除、又用柚子葉洗澡，乾乾淨淨迎接新一年。但大家有沒想為，為何要選擇廿八洗邋遢，而不是年廿七、年廿九或任何新年前一天？

民間習俗會在年廿八洗邋遢，意思就是將所有骯髒的東西都清洗乾淨。這天會全家總動員，把房子、衣服和被褥等全部洗滌，人們甚至會用柚子葉清洗自己，寓意把身上霉氣都去掉。

廿八洗邋遢習俗尤其在廣東地區流行，原因同廣東話有關。因為「塵」和陳舊的「陳」有相同的音，新年前去掉塵埃，便帶有除舊迎新、萬象更新的含義。

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那爲什麽選擇年廿八？是因爲取其諧音「易發」的好意頭－－廣東話廿八與易發音近；同時人民也有「財不入污門」的觀念，認爲財神不會走進不乾淨的家裏，所以趁著年廿八這一天把家裏打掃乾淨，迎接財新、迎接發財之運。

北方習俗：年二十八 把麵發

人們也相信在過年前做好自身和家居清潔，便可去除過去的霉運，消災去病，大吉大利！漸漸地，這個習俗已不限於南方，而是演化成華人社會的傳統習俗。

那麼年廿八除了洗邋遢外，中國其他地區、包括北方又有什麼習俗？北方有民謠說「臘月二十八，把麵發」、「二十八，蒸饃（蒸包）炸圪塔（炸饅頭）」、「臘月二十八，打糕蒸饃貼花花」。

也就是說，北方民俗中，到了臘月二十八這天，無論是搓揉麵粉（即「把麵發」）還是做饃，各家各戶要開始準備主食過年。

責任編輯：鄧國強

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