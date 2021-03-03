肛門驗新冠人們喊怕怕　日盼中國豁免日本人（第二版）

▲ 肛門驗新冠人們喊怕怕 日盼中國豁免日本人

內地採取肛門拭子方式檢測新冠病毒，引發許多討論。日媒報道，入境中國的日本人向日本大使館反映，從肛門採集檢體的「肛篩」方式，造成心理上很大痛苦。日本政府已向中國方面表達希望排除日本人。南韓外交部則表示，已和中方達成協議，不對南韓入境人士用肛拭子檢測。

（新增南韓外交部表述）

日本時事通信社報道，日本內閣官房長官加藤勝信周一（1日）在記者會上說，部分前往中國的日本人，被中國當局用「肛篩」方式進行新冠病毒篩檢。

由於這些日本人向日本駐中國大使館反映，「肛篩」造成心理上很大的痛苦，日本政府已向中國外交部及北京市相關單位表明，希望能將日本人排除在「肛篩」適用對象外。

日民反映：造成心理很大痛苦

加藤表示，雖然中國只對集體隔離對象人員及部分入境人士，採用「肛篩」方式採集檢體，但到目前為止不清楚多少日本人被「肛篩」。

加藤說，中國方面尚未回覆將變更採檢方式，因此，日本政府會持續籲請中方，將日本人排除適用「肛篩」。他說，除了中國，目前並沒有其他國家採用「肛篩」的採檢方式。

此外，南韓外交部發言人崔泳杉2日在例行記者會上表示，與中國達成折衷方案，從今年初開始，南韓人入境中國時採取自己動手採樣提交糞便標本的方式，而不由防疫人員親自採集糞便樣本。

韓聯社引述消息指，中方對外國人實施肛拭子檢測引起旅華南韓人不滿，兩國在商討之下達成共識。

外交部：中國從未要求美國外交官做肛拭子檢測

內地肛拭子採樣惹議 市民親述「有點難為情」

產經新聞報道，中國要求所有入境人士必須接受篩檢，本來採檢方式是從鼻子或喉嚨採集檢體，但從一月起部分改為從肛門採集檢體。

另外，美媒《華盛頓郵報》此前報道，中國在採取肛門拭子檢測後，部分一些海外入境者也被列入必須篩檢的對象，其中包括美國外交官，引起爭議。對此，中國外交部澄清，此前的事件是「弄錯了」，並保證外交人員豁免肛拭子檢測，而美方已指示自己的外交官拒絕接受這項檢測。

責任編輯：鄧國強

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