【大灣區】十四五綱要14次提粵港澳 香港發展路向啟示

全國人大會議審議並通過《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案（下稱綱要）》，當中繼續設有港澳專章，並14次提到「粵港澳」一詞；涉及香港內容有500多字，中央如何審視香港在國家發展戰略中角色。

「粵港澳大灣區」連續第五年被寫進政府工作報告。從2017年的「研究制定粵港澳大灣區發展規劃」，到2021年「扎實推動粵港澳大灣區建設」，粵港澳三地攜手，推動大灣區規劃藍圖一步步變為現實。

至於維繫國家未來五年（2021-2025）發展的十四五規劃綱要，也14次提及粵港澳一詞。其中，在區域經濟方面，綱要提及粵閩浙沿海等城市群，依托輻射帶動能力較強的中心城市，提高1小時通勤圈協同發展水平，培育發展一批同城化程度高的現代化都市圈。

支持粵港澳大灣區 形成國際科創中心

在建設交通網方面，綱要中提到為「積極穩妥推進粵港澳大灣區建設」，加快城際鐵路建設，統籌港口和機場功能佈局，優化航運和航空資源配置。深化通關模式改革，促進人員、貨物、車輛便捷高效流動。

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其中包括了廣東興建普速鐵路及高速公路等，基本建成粵港澳大灣區軌道交通網；以至建設粵港澳大灣區世界級港口群，建設廣州南沙港五期、深圳鹽田港東區等集裝箱碼頭，粵港澳大灣區世界級機場群，實施廣州、深圳等國際樞紐機場改擴建工程。

科技創新方面，綱要提出，支持粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，建設大灣區綜合性國家科學中心。加強粵港澳產學研協同發展，完善廣深港、廣珠澳科技創新走廊和深港河套、粵澳橫琴科技創新極點「兩廊兩點」架構體系，擴大內地與港澳專業資格互認範圍，便利港澳青年到大灣區內地城市就學就業創業等。

便利港澳青年 赴大灣區內地城市創業

中山大學經濟學系教授林江認為，無論是從經濟實力還是地理位置來說，粵港澳大灣區在十四五規劃中都將扮演十分重要的角色，具有示範性作用，將為中國經濟未來的發展奠定良好基礎。粵港澳大灣區既與國際接軌、深度參與國際化市場，又是連通國內國際市場的重要節點。

林江表示，大灣區擁有華為、騰訊、中興、格力、美的等全球頂尖的科技企業，科技創新已成為驅動廣東高質量發展的第一動力。隨著交通越來越便利，未來大灣區城市群將深度融合發展。

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港區全國人大代表、深圳前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民近日在北京接受中通社採訪時表示，十四五規劃綱要提出 「堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢」，並明確支持香港「鞏固提升競爭優勢」、「建設國際創新科技中心」。這將為香港經濟社會發展帶來新機遇、提供新動力。

洪為民提出三點建議：

一是加快建設深港河套創新科技園。

二是加快引進國際化人才來港。

三是推進兩地創科資源優勢互補，加快香港科研成果轉化。

洪為民說，香港要主動對接粵港澳大灣區建設等國家戰略，並且深化兩地科技合作，建立兩地科研成果跨境轉化應用平台機制。

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責任編輯：鄧國強

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