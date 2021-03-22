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楊潔篪表演蘇州評彈片段瘋傳　內媒讚他鐵漢柔情（組圖，有片）

國情動向 13:51 2021/03/22

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楊潔篪表演蘇州評彈片段瘋傳　內媒讚他鐵漢柔情

「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，日前在中美高層會談中向美國釋放一番措詞強硬言論，獲得內地輿論讚賞。在「楊老虎」熱潮下，網絡瘋傳一段十多年前影片，片中楊潔篪抱起樂器，表演蘇州評彈《庵堂認母》，有板有眼，被內地媒體稱許他「鐵漢柔情」。

影片裡的楊潔篪，顯得比今天年輕，推斷時間可能大約在2005年，當時他正出任外交部副部長，而場合則相信是一次禮節性質的活動。

楊潔篪曾公開說自己是「票友」

畫面中，楊潔篪在秦建國、蔣文兩位弦子、琵琶手的伴奏下，唱著把蔣月泉的著名篇子「庵堂認母」；「世間哪個沒娘親？可憐我卻是個伶仃孤苦人。若不是一首血詩我親眼見，竟將養母當親生；十六年做了夢中人」......楊唱出歌詞時，有板有眼並不生硬。

楊潔篪一口氣唱完後，全場掌聲雷動。

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蘇州評彈是一種江南流行的說唱表演。曾長期在上海生活的楊潔篪，曾公開說自己喜歡蘇州評彈。《評彈票友》2005年12月20日曾刊出楊潔篪的訪問內容，他當時表示：

上海是我的家鄉，評彈藝術又是我的愛好，在我五六歲的時候，祖父就帶我聽評彈。我覺得，評彈藝術已經融化在我的血液中。因為她是非常優雅、非常美好的藝術。

被問到在擔任駐美大使期間工作緊張，是靠甚麼調劑時，楊潔篪亦透露是靠聽評彈來放鬆，「我上任的時候帶了一大堆的評彈光盤、音帶」。

這段片子在內地社交媒體廣傳後，內地網民紛紛大讚楊潔篪的表演，留言稱「能屈能伸，又儒雅又可愛，載入史冊的外交官」、「『篪』字是古代的一種竹管樂器」。也有內媒形容楊「鐵漢柔情」，並且是「多才多藝外交家」。

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【知識庫：楊潔篪簡歷】

1950年出生的楊潔篪，1972年22歲那年乘著中美關係解凍的機會，獲選成為中國外交部的學習集訓班成員，先後在英國巴斯大學、倫敦政經學院學習國際關係。資料顯示，同期的還有後來成為夫人的樂愛妹、曾任外交部副部長的王光亞。

歸國之後先從外交部翻譯員做起，之後從1983年開始就長年派駐美國，一路在1993年43歲那年做到中國駐美國公使。

從1983到1995年在美國這段時間，幾乎是中國與美國在1979年建交之後的關鍵歲月，歷經列根、老布殊、克林頓等。

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其中，楊潔篪與老布殊更建立起工作上的交情，儘管楊名字的第三個字並非老虎，但老布殊依舊喜歡稱他為「楊老虎（Tiger Yang）」，湊巧他也是虎年出生。

老布殊稱楊潔篪是「楊老虎（Tiger Yang）」

在短暫回國任職後，於200到2004年喬治布殊總統期間，楊潔篪擔任駐美大使；因此，他可說是中國外交體系內，與美國打交道經驗最豐富的官員之一。

資料顯示，2001年爆發中美南海撞機事件，中國飛行員不幸喪生。楊潔篪為此來回奔波美國國務院、國會與中國大使館之間，最後成功化解這場危機。

楊潔篪隨後在2007年被任命為外交部長，2013年後，再升上了更高位置，獲李克強提名為國務委員；2018年，楊潔篪成功升任中央外事做委員會辦公室主任，成為中共黨內外交最高階的官員。

責任編輯：鄧國強

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