▲ 小趙薇張京「中國人不吃這一套」譯得太溫和?英語達人這樣譯

中美會談阿拉斯加戰略對話激烈交鋒,中國代表團翻譯員「小趙薇」張京表現亮麗贏盡掌聲。張京在中美會談上展示極強心理素質,臨危不亂地,一口氣記住了中方代表楊潔篪16分鐘長篇反駁美國講話,然後即時口譯成英文。張京翻譯完整、準確兼流暢,有內地英語達人認為,張京表現堪稱完美,只是翻譯楊潔篪「中國人不吃這一套」一句略嫌溫和,其實可以有更為傳神的譯法。

中美會談上,楊潔篪16分鐘大篇幅講話後,美方與中方接著先後舉行了第二輪開場發言。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪此時改為逐句稍作停頓,讓張京有時間輕鬆翻譯,而楊潔篪在第二輪發言中,這幾句說話爆紅:

「我們把你們想得太好了。我們認為你們會遵守基本的外交禮節,所以我們剛才必須闡明我們的立場。」

張京是這樣翻譯的:

「Well, I think we thought too well of the United States. We thought that the U.S. side will follow the necessary diplomatic protocols. So for China it was necessary that we made our position clear.」

「我現在講一句,你們沒有資格在中國的面前說,你們從實力的地位出發同中國談話。」

「So let me say here that, in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength.」

「20年前、30年前你們就沒有這個地位講這個話,因為中國人是不吃這一套的。」

「The U.S. side was not even qualified to say such things even 20 years or 30 years back, because this is not the way to deal with the Chinese people.」

責任編輯:連兆鋒