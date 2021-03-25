▲ 美方紫髮女翻譯身份曝光 中美會談前特朗普「御用」

中美會談阿拉斯加戰略對話，美國代表團女翻譯員以一頭紫灰色頭髮示人而受到議論。這名紫髮女翻譯員身份終於確定，她名叫鐘嵐，其實已多次擔任美國政府的中文傳譯員。鐘嵐還曾是美國前總統特朗普「御用翻譯」，並隨前第一夫人梅拉尼婭到訪過北京。外界發現，鐘嵐的翻譯資歷其實一點不低，但她在阿拉斯加中美會談上的表現卻是發揮失常，翻譯被指比美方官員英語原文更具攻擊性，令對話火上加油。

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中美會談雙方女翻譯員都成為焦點，中方翻譯員「外交部小趙薇」張京，因為一口氣準確傳譯中方代表楊潔篪16分鐘講話而爆紅網絡，美方翻譯員的形象與表現則都引起議論。

事隔近一周後，這名美方翻譯員的身份終於獲得中國傳媒確認，她是美籍華人鐘嵐，英文名使用複姓，全名為Lam Chung-Pollpeter。

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鐘嵐畢業於明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）。這所學院有翻譯界哈佛之譽，是世界三大頂級翻譯學院之一，而鐘嵐也被視為美國政府3位頂級中文翻譯官之中，水平最高者。

傳媒發現，中美會談當日，明德大學蒙特雷國際研究學院其實已在Facebook發帖，表示校友鐘嵐為美國國務卿布林肯、國安顧問沙利文提供翻譯。

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鐘嵐為美國政府翻譯已久 曾隨特朗普訪華

翻查照片與公開資料發現，2019年2月，美國時任總統特朗普在白宮橢圓辦公室，會見中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴時，鐘嵐就坐在特朗普身邊。鐘嵐當時留有一頭黑色過肩長髮，打扮和她在阿拉斯加中美會談上有很大不同。

在更早的2017年11月，特朗普訪問中國時，鐘嵐擔任第一夫人梅拉尼婭隨身翻譯，現身北京人民大會堂。到了2020年2月，劉鶴與特朗普再於白宮會面間，照片中亦可見到鐘嵐在場，她當時髮型已改成了很接近今天的樣子，但未有引起多少注意。

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鐘嵐紫髮「不專業」 譯文也被指火上加油

鐘嵐翻譯資歷深厚，只是她在中美會談表現差強人意。除了頭髮顏色受到質疑不專業，她翻譯的準確程度亦值得商榷，並被指令布林肯和沙利文的講話變得更具攻擊性。

例如，布林肯以英文指控中國「行動威脅到了維護全球穩定的基於規則的秩序，因此這些問題不只是內政事務，我們有義務提出」。

鐘嵐卻翻譯成「對於世界的利益來說都是一種損害，我們當然不樂見，這個問題存在這已經不是一個國家的問題，乃是世界的這個問題」。

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布林肯用英文說「基於規則的國際秩序有助於各國和平解決分歧，有效地協調多邊努力，並確保每個人都在遵循相同的規則的情況下參與全球貿易」時，鐘嵐翻譯卻沒有提及貿易，並予人感覺美方在談戰爭與和平問題。

鐘嵐翻譯稱：「因為我們要爭取和平，希望能通過多邊的這個辦法，來解決問題，那麼我認為，這個世界也是非常同意這樣的一種做法，要捍衛我們所從事的，以及現在所有的這些規則。」

儘管現場中國外交官都非常熟悉英語，但當聽到布林肯英語原文在先，鐘嵐中文翻譯在後，自然會對母語中文版本尤其敏感，反應更強烈。

外界認為，鐘嵐未必有意為美方代表原話「加鹽加醋」，而適當地改篇句子也是翻譯常見的，但她未有準確抓住布林肯說話用意並在翻譯中予以保留，結果令這個高風險的外交場合火藥味更濃。

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責任編輯：連兆鋒