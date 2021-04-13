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港人何時能用「大灣區八達通」？發改委戰略露玄機

社會熱點 19:18 2021/04/13

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文章標題* 港人何時能用「大灣區八達通」？發改委戰略露玄機

粵港澳大灣區發展將在十四五規劃（2021-2025）期內加速，城市交通將實現便利化。國家發改委發布的《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》中，明確今年任務包括推廣區內交通「一卡通」－－即推進在大灣區發行9市2特區通用、功能如香港八達通的交通資費支付卡。

廣州羊城通營運曾表示，爭取與區內各營運商達成一致，在2022年正式推出大灣區通用的交通卡。

國家發改委日前印發《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》的通知，旨在推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，加快推進城鄉融合發展，重點除落實300萬以下常住人口城市取消落戶限制外，還提出城市群一體化。

發改委城鎮化戰略 提城鎮群「一卡通」

國家發改委提出，要健全城市群一體化發展機制，重點地區包含北京天津河北、長江三角地帶、還有廣東、香港、澳門的大灣區。其中在大灣區範圍裡，不僅要推動建設城際鐵路，還要促進各類交通方式無縫接駁，推廣區內交通「一卡通」、二維碼「一碼暢行」等。

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所謂「一卡通」即是要在大灣區內，推出一如香港「八達通」，但能在區內9市2特區通用的交通費支付卡。而現時，除了香港八達通外，廣州有羊城通、深圳有深圳通等，但只能在本市本區使用，不能跨市跨區通行。

《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》只釐清今年工作重點，沒有明確大灣區「一卡通」具體推出時間表。

值得注意是，廣州羊城通負責人此前接受內地媒體訪問時說過，羊城通將爭取在2022年前，與各市各區實現粵港澳大灣區一卡通計劃，讓大灣區居民無需換卡就能實現「互刷」，一卡通行將成爲可能。

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羊城通公司表示，爲了方便粵港澳大灣區市民出行，目前正與香港澳門協商交流「一卡通」技術層面問題；爭取在2022年前，以羊城通、嶺南通作爲大灣區公共交通一卡通應用載體，讓大灣區居民無需換卡。

實際上，在此前羊城通就實現了在全國的一卡通行，可以在全國225個大中城市通行無阻。

其中，羊城通可在210個城市市區全部公交線路實現互聯互通，13個城市軌道線路實現互聯互通，35個城市開通了試運行公交線路，總計覆蓋全國2.2萬條公交線路、52條軌道線路。

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責任編輯：鄧國強

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