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【大灣區】14院校登榜QS世界大學排名 這幾間名次最高

社會熱點 11:46 2021/06/10

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國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）9日公布最新一期的大學排名，共收錄全球1,300間知名院校，包括92間來自中國（包括25間台灣院校），粵港澳大灣區14上榜的就有14間，香港大學、香港科技大學、香港中文大學排在前三，而廣東方面則以廣州中山大學、深圳南方科技大學排在最前。

上榜的院校中，港大、科大、中大分別排在第22名、34名和第39名；中山大學第260名、南方科技大學275名、華南理工大學407名、深圳大學601至650名、暨南大學751至800名。澳門也有2間入選，分別為第322名的澳門大學、651至700名的澳門科技大學。其中，華工、南科大、澳大的進步顯著。

  • 港大22名
  • 科大34名
  • 廣東城市以中山大學名次最高
  • 南科大近年排名急升
  • 澳門大學也上榜

從全國來看，該榜單世界前100院校中，內地有6間上榜，清華大學依舊領先，世界第17名，亞洲第3名；北大相較去年上升了5位，現位列第18名，亞洲第4名。另外還有復旦大學、浙江大學、上海交通大學和中國科學技術大學躋身世界百強。

QS被公認為最具權威性的排名榜之一，本次採用了6項指標，學術聲譽佔40%，僱主聲譽佔10%，單位教員論文引用數佔20%，師生比佔20%，國際學生比例佔5%，以及國際教師比例佔5%。

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責任編輯：陳建錫

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