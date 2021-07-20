中國天問一號預告：9月會在火星失聯1個月！

中國火星探測器天問一號目前工作正常，祝融號火星車登陸2個多月後繼續傳回照片。但天問一號總設計師預告，天問一號會在今年9月與地球失聯，維時1個月！幸好的是，失聯並非探測器故障，而是天文現象所致。

中國火星探測器總設計師孫澤洲日前介紹，天問一號現在距離地球超過3億公里，通訊時間延遲超過20分鐘，而到了9月，天問一號就會因為「日凌」干擾，沒法與地球聯系。

甚麼是「日凌」？孫澤洲表示，太陽今年9月會運行到地球和火星之間，構成日凌干擾現象。「也就是太陽發出的強烈電磁波，會對無線電通信產生干擾，天問一號就無法跟我們地面建立聯系了。這個過程大概持續一個月，更需要發揮天問一號的自主性。」

國家航天局較早前公佈了，祝融號火星車找到自己搭載於著陸器登陸火星時，所用降落傘照片。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

祝融號7月12在南向巡視探測途中，路過降落傘與背罩組合體附近，利用導航地形相機拍攝組合體。圖中可見降落傘全貌和經氣動燒蝕後的完整背罩結構，背罩上的姿態控制發動機導流孔清晰可辨，拍攝時火星車距離背罩約30米，距離著陸點約350米。

天問一號新片曝光 聽到來自火星聲音 更寫下這個首次

天問一號操作系統誕生揭秘 90後主導追尋火星夢

孫澤洲：今天火星 可能是明天地球

火星引起科學家好奇，因為火星演化與地球有很多相似之處。

孫澤洲表示，火星的自轉周期跟地球非常相近，它是24.62小時，地球是23.93小時。火星有稀薄的大氣，雖然大氣成分主要是二氧化碳，但它有一定的溫室效應，晝夜溫差相比月球小很多。

但由於火星的質量比較小，內部的能量消耗得比較快，它更接近行星的晚期，不像地球那麽充滿活力。「火星的今天可能是地球的明天，認知火星，可以更好地了解地球的未來。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

NASA火星衛星「捕獲」祝融號 專家：或這樣幫到中國

祝融號登陸火星後 照片為何等多天才傳回？

祝融號仍需在沙塵暴中存活下來

天問一號的著陸巡視器，進入火星大氣層降落到火星表面，9分鐘內要完成十幾項關鍵動作，由於地球與火星距離遠，時間延遲長，地球人員完全無法干預，需要探測器自主完成著陸，因此被稱為「魔鬼9分鐘」。

如何安全度過魔鬼9分鐘？孫澤洲說：「98%的速度是靠氣動減速段和降落傘減速段完成的，這也是最關鍵的。」

天問一號在國際上，首次採取基於配平翼的彈道-升力式方法，進入火星大氣，這套系統的重量只有15公斤，是美國方案的10分1，提升了著陸巡視器系統功能和著陸安全裕度。此外，還設計了基於光學影像和激光三維圖像的全自主避障策略。著陸巡視器在距離火面1000米左右時粗避障，在距離火面100米時懸停、精避障，自主識別著陸點，著陸至安全區域。

天問一號之後還需火星沙塵暴中活下來。火星的風速可達每秒180米，掀起大量的沙塵、石塊，形成特大沙塵暴。最嚴重時超過99%的太陽光被阻擋，且持續時間可能長達幾個月。

孫澤洲稱，科學家們研發了新型不易沾灰材料作為太陽翼蓋片，即使沾上了也可以通過震動將灰塵輕松抖落。天問一號在國際上首次採用，基於太陽能和溫度的全自主休眠喚醒技術，可在惡劣環境下自我保護。

不讓布蘭森專美？中國宣佈亞軌道返航試驗成功

NASA支持永遠排除中國於國際太空站 馬斯克炮轟

楊利偉憶上太空：以為自己要犧牲了 文章選入課文

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒