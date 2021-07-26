▲ 【東京奧運】加國華裔女飛魚視力差又哮喘 因這條件勝張雨霏

加拿大華裔泳將瑪姬麥克尼爾（Maggie MacNeil）若沒戴隱形眼鏡，下了水就什麼也看不見，但卻最終擊敗中國隊的張雨霏等對手，奪得她人生第一面奧運金牌。比人弱的視力，卻反成瑪姬提升專注力的利器，助她周一在東京奧運女子100米蝶式項目一舉奪金。

雖然在水裡什麼也看不見，但瑪姬說，她在抵達終點時聽到了自己的名字，因此有挺好的預感。

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她的預感沒錯，21歲的瑪姬瞇著眼看向得分板時，驚訝地發現自己竟然以55秒59創下史上第3快成績，贏過賽前備受看好的中國選手張雨霏（55秒64），以及澳洲選手麥肯伊（Emma McKeon）的55秒72。

瑪姬還有哮瑞 無阻她奪標

張雨霏和麥肯伊闖進決賽的成績都比瑪姬好。

奪得人生第一面奧運金牌的世界蝶式冠軍瑪姬表示，「我現在真的不知該說什麼，我不敢置信」。她也表示，預賽成績讓她沒被看作熱門選手，沒排在中間水道，這不是阻礙，反而對她有利。

瑪姬說，「我根本看不到其他選手，我在外側水道。依我之見，這對我有利，讓我專注在比賽上」。她還說，「我埋頭在水裡猛游，想要儘快看到牆壁」。

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瑪姬的偶像、里約奧運冠軍及世界紀錄保持人瑞典泳將斯約斯特洛姆（Sarah Sjostrom）和她同場競技，但速度遠遠落後，以56秒91排在第7名。不過，瑪姬早在2019年世界游泳錦標賽，就曾第一次擊敗斯約斯特洛姆，在國際舞台一舉揚名。

今天拿到銀牌的張雨霏說，瑪姬同樣在中國出生，因此有一絲親近感。她說。「我感覺她像是家人」。

看不見反令瑪姬專注 勇往直前

媒體報道，瑪姬出生在中國九江，後來被父親愛德華（Edward Macneil）與母親蘇珊（Susan McNair）領養，但這消息暫未獲得她家人證實，她的父母也從未透露她領養的相關消息。

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瑪姬出生在中國，在加拿大安大略省倫敦市成長，目前就讀於美國密西根大學。

據了解，瑪姬麥克尼爾除了視力不佳之外，還有嚴重哮喘，因此只能參加短距離競賽。她除了奪下100米蝶式金牌之外，周日（25日）也與隊友一起拿下400米自由式接力銀牌。

▲ 張雨霏表示，與瑪姬有一家人的感覺。

責任編輯：鄧國強

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