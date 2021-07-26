  • 31°C
香港時間 : 2021726日 (一) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】加國華裔女飛魚視力差又哮喘  因這條件勝張雨霏

社會熱點 19:16 2021/07/26

分享：

【東京奧運】加國華裔女飛魚視力差又哮喘  因這條件勝張雨霏

加拿大華裔泳將瑪姬麥克尼爾（Maggie MacNeil）若沒戴隱形眼鏡，下了水就什麼也看不見，但卻最終擊敗中國隊的張雨霏等對手，奪得她人生第一面奧運金牌。比人弱的視力，卻反成瑪姬提升專注力的利器，助她周一在東京奧運女子100米蝶式項目一舉奪金。

雖然在水裡什麼也看不見，但瑪姬說，她在抵達終點時聽到了自己的名字，因此有挺好的預感。

【東京奧運】20年前被棄養中國女孩  如今為加拿大奪東奧首金

【東京奧運】張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）

她的預感沒錯，21歲的瑪姬瞇著眼看向得分板時，驚訝地發現自己竟然以55秒59創下史上第3快成績，贏過賽前備受看好的中國選手張雨霏（55秒64），以及澳洲選手麥肯伊（Emma McKeon）的55秒72。

瑪姬還有哮瑞  無阻她奪標

張雨霏和麥肯伊闖進決賽的成績都比瑪姬好。

奪得人生第一面奧運金牌的世界蝶式冠軍瑪姬表示，「我現在真的不知該說什麼，我不敢置信」。她也表示，預賽成績讓她沒被看作熱門選手，沒排在中間水道，這不是阻礙，反而對她有利。

瑪姬說，「我根本看不到其他選手，我在外側水道。依我之見，這對我有利，讓我專注在比賽上」。她還說，「我埋頭在水裡猛游，想要儘快看到牆壁」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景  衝上微博熱搜（有片）

【東京奧運】女子100米蝶泳決賽 中國張雨霏勇奪銀牌

瑪姬的偶像、里約奧運冠軍及世界紀錄保持人瑞典泳將斯約斯特洛姆（Sarah Sjostrom）和她同場競技，但速度遠遠落後，以56秒91排在第7名。不過，瑪姬早在2019年世界游泳錦標賽，就曾第一次擊敗斯約斯特洛姆，在國際舞台一舉揚名。

今天拿到銀牌的張雨霏說，瑪姬同樣在中國出生，因此有一絲親近感。她說。「我感覺她像是家人」。

看不見反令瑪姬專注  勇往直前

媒體報道，瑪姬出生在中國九江，後來被父親愛德華（Edward Macneil）與母親蘇珊（Susan McNair）領養，但這消息暫未獲得她家人證實，她的父母也從未透露她領養的相關消息。

【東京奧運】中國游泳添1銀1銅 兩女將首登奧運獎台

【東京奧運】這張中國選手照片  中國使館批路透社醜化

瑪姬出生在中國，在加拿大安大略省倫敦市成長，目前就讀於美國密西根大學。

據了解，瑪姬麥克尼爾除了視力不佳之外，還有嚴重哮喘，因此只能參加短距離競賽。她除了奪下100米蝶式金牌之外，周日（25日）也與隊友一起拿下400米自由式接力銀牌。

張雨霏表示，與瑪姬有一家人的感覺。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼 有人說她美過張柏芝（多圖）
今日
【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼 有人說她美過張柏芝（多圖）
【東京奧運】男子雙人10米跳水中國失金 英國戴利仔組合奪冠
今日
【東京奧運】男子雙人10米跳水中國失金 英國戴利仔組合奪冠
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
今日
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜（有片）
今日
【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜（有片）
【東京奧運】中國游泳添1銀1銅 兩女將首登奧運獎台
今日
【東京奧運】中國游泳添1銀1銅 兩女將首登奧運獎台

你可能感興趣

【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼 有人說她美過張柏芝（多圖）
今日 16:36
【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼 有人說她美過張柏芝（多圖）
【東京奧運】男子雙人10米跳水中國失金 英國戴利仔組合奪冠
今日 15:30
【東京奧運】男子雙人10米跳水中國失金 英國戴利仔組合奪冠
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
今日 13:57
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
運動員 運動 水上運動 體育賽事 體育人物 中國隊 加拿大 游泳 中國 東京

下一篇文章

【東京奧運】中國水球女隊長顏值震撼 有人說她美過張柏芝（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】58歲前乒乓國手倪夏蓮　五度代盧森堡出戰
【東京奧運】58歲前乒乓國手倪夏蓮　五度代盧森堡出戰
【東京奧運】李發彬在舉重為中國奪第5金 這姿態技驚四座（組圖）
【東京奧運】李發彬在舉重為中國奪第5金 這姿態技驚四座（組圖）
【東京奧運】20年前被棄養中國女孩 如今為加拿大奪東奧首金
【東京奧運】20年前被棄養中國女孩 如今為加拿大奪東奧首金
【東京奧運】國家隊乒乓混雙為港隊「復仇」 淘汰法國晉決賽
【東京奧運】國家隊乒乓混雙為港隊「復仇」 淘汰法國晉決賽
【東京奧運】中國女排首戰大敗郎平吃驚 揭隊長朱婷有傷
【東京奧運】中國女排首戰大敗郎平吃驚 揭隊長朱婷有傷
【東京奧運】中國女排首戰失利 直落3局輸土耳其
【東京奧運】中國女排首戰失利 直落3局輸土耳其