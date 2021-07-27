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【東京奧運】新華社報中國失混雙歷史第一金 水谷隼：中國選手不是神

社會熱點 11:15 2021/07/27

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【東京奧運】新華社報中國失混雙歷史第一金 水谷隼：中國選手不是神

東京奧運周一（26日）晚進行奧運史上首場乒乓混雙決賽，但中國選手許昕與劉詩雯，最終敗給日本－－五年備戰付諸東流，志在必得的一塊金牌被東道主拿走。新華社報道，劉詩雯表示，比賽結束快兩個小時，仍然覺得難以接受，感覺對不起團隊。而日本選手水谷隼則說，中國選手不是神。

這一場乒乓球混合雙打決賽中，中國隊許昕和劉詩雯以3:4敗予日本隊水谷隼、伊藤美誠組合，僅獲銀牌。

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許昕和劉詩雯在2019年國際乒聯總決賽中奪冠，獲得東奧混雙參賽資格。兩人自配對以來曾獲世錦賽、亞錦賽和4站公開賽的冠軍。

劉詩雯：對於這個結果  自己很難以接受

對於中國隊今次在東奧失利，劉詩雯說，首先對於這個結果，自己很難以接受。「覺得還是對不起我們這個團隊。備戰期間整個球隊付出很多，包括主席也一直在盯我們。但是今天比賽的過程和結果沒有做到我們的最好，我覺得併不滿意，也不太能接受這個結果」。

許昕也說，「我們兩個首先是沒給自己一個好的結局。之前的備戰我們也吃了很多苦，但最終競技體育看的是結果，不管之前發生了什麼，大家都只會記住誰站在冠軍領獎台上。全國球迷都在關注這場決賽，這個結局整個中國隊都接受不了」。

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無論輸球的許昕、劉詩雯，還是勝利方水谷隼、伊藤美誠，都認為比賽的關鍵點在於第三局。

日本組合勝利者言：我們能打破這堵高牆

值得注意是，新華社報道今次中國隊敗陣，也引述了日本隊的勝利者言，水谷隼說，「從過去到現在，中國都是一堵高牆，這次我們能打破這堵高牆，那麼將來我們也能越走越高。我突然明白，中國選手不是神，也是人，我們能夠打敗他們」。

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中國內地社交媒體上，民眾紛熱議此戰日本擊敗中國：

正常看待，體育精神本來就應該這樣。

報道見到我們的自信。

勝敗乃兵家常事！

高牆一樣的對手，守城者的壓力，挑戰者的壓力，突破高牆後的喜悅與自信，失敗後的沮喪與自責，被選手牽動的觀眾的心…

我還覺得此戰，在抓對方弱點方面，戰術也有所不足。

責任編輯：鄧國強

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