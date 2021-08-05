【東京奧運】蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

▲ 【東京奧運】蘇炳添或是地球跑最快教授 他論文原來寫這事

「中國飛人」蘇炳添以9秒83 成績晉級東京奧運百米決賽，成為史上第一名中中國選手殺入奧運100米賽，儘管未能奪獎牌，但雖敗猶榮。蘇炳添曾懷疑28歲便跑不動，怎料年過30才創造歷史；同時是副教授的他，研究論文原來也是關於如何用科技，幫助訓練大齡運動員，使人生不設限。

現年31歲、32歲也快將來臨的蘇炳添，在當天的賽場上，只有他一人是中國人，旁邊7個人高馬大的都是黑人。光這一刻，就已經載入史冊。

他在賽後的採訪中提到，近幾年參加比賽的時候發現，參賽選手中只有自己一個80後，其他的全是00後，那一刻覺得自己確實是老了。「身邊很多人在28歲後都退役了，而我覺得我還能跑」。

「其他選手全是00後 我曾覺得自己老了」

在廣東中山出生及長大的蘇炳添，原來文武雙全，大學時選擇就讀暨南大學國際經濟與貿易系，後也在該校擔任體育學院副教授；因此坊間有人調侃說，蘇炳添可能是地球上跑得最快的教授。

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暨南大學也在微博祝賀蘇炳添得獎，並盛讚他是「跑得最快的教授」「暨南大學的驕傲」也有人打趣地說，「看來學校男子百米紀錄是無法打破了。」

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蘇炳添在學界撰寫論文，題目亦與體育有關，就是「通過科學化的訓練和保障可以讓大齡運動員取得優異成績」。

在論證這一觀點的部分，他以自己為例，指出「我國運動員的運動壽命不斷延長，且出現了大齡依然創造個人最好成績的現象，如筆者在29歲依然跑出9.91s 的世界級成績」。

蘇炳添曾經說，「並不是28歲就跑不動了，而是看你想不想跑」。事實上，西方有研究也指，「衰老只是一個被灌輸的概念。我們不知道自己能做什麼，或者能變成什麼，一切皆有可能，不要給自己設限」。

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責任編輯：鄧國強

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