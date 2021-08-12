  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (四) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事

社會熱點 11:29 2021/08/12

分享：

蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事

中國百米飛人蘇炳添在東京奧運歷史性殺入男子100米決賽，他在準決賽9秒83小組首名晉級成績打破了亞洲紀錄。蘇炳添雖然在決賽僅取得第6名，無緣獎牌，但他的名字已銘記於中國及亞洲體育史，東京奧運閉幕式中國隊旗手由蘇炳添擔任就是證明。蘇炳添披露，男子100米準決賽衝線階段原來發生小插曲，他被最終的金牌得主、意大利選手雅各布斯（Lamont Marcell Jacobs）撞了一下。

8月1日傍晚，蘇炳添在東京新國立競技場跑完男子100米準決賽後，緊握雙拳，紮穩馬步，大吼一聲。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

9秒83這個成績，不僅破了蘇炳添2018年創造的9秒91的亞洲紀錄，在那個時刻還超過了歐洲、非洲、大洋洲、南美洲4大洲的百米紀錄。

超越當時4大洲紀錄 僅次北美博爾特

準決賽後，歐洲紀錄是意大利選手雅各布斯剛剛創造的9秒84；非洲紀錄是南非運動員辛比尼（Akani Simbine）今年7月初跑出的9秒84；大洋洲紀錄是澳大利亞運動員約翰遜（Patrick Johnson）2003年的9秒93；南美洲紀錄是巴西運動員席爾瓦（Robson da Silva）1988年的10秒00。

蘇炳添的亞洲紀錄成績，按州份計，僅次於牙買加運動員、世界紀錄保持者博爾特（Usain Bolt）所在的北美洲9秒58。

蘇炳添也就此成為，第一位跑進奧運會男子100米決賽的中國及亞洲運動員。

蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人

小組高手雲集 蘇炳添賽前沒贏過貝克

蘇炳添準決賽獲分配的第3小組高手雲集，除了意大利雅各布斯，還有南非辛比尼、美國名將貝克（Ronnie Baker）。

內地《環球人物》報道，蘇炳添賽後回憶，他賽前得知小組名單後，也略感驚訝。

「我一看，哇！怎麽這個組的人都這麽強？我跟美國的貝克比過很多次，我沒贏過他。我跟南非的辛比尼，是50：50的機會。意大利的雅各布斯今年突然間成績有了很大的突破，我對他的了解以及跟他的比賽都不太多。」

怎麽辦？蘇炳添說，只能跟自己比了，忽視所有人，在跑道上跑出個人最好成績。「一聽到槍聲，我第一個躥了出去。在途中跑時，我當時想，發揮出自己水平就行了。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

蘇炳添任閉幕式中國隊旗手 會否再戰巴黎奧運？

3人同時衝線 蘇炳添快0.002秒獲勝

結果，準決賽上，貝克、雅各布斯對蘇炳添緊追不舍，三個人幾乎同時抵達終點。

大會顯示，蘇炳添與貝克成績都是9秒83，進一步測量下，蘇炳添以9秒827獲得小組第一，貝克9秒829第二，雅各布斯則以9秒84第三。

準決賽3個小組頭2名跑手都能以「大Q」直接晉級，決賽8人最後兩個席位的「小q」，則會分配予3組合計其他選手的最快兩人，結果落到了雅各布斯及辛比尼身上，都來自蘇炳添這個小組。

準決賽成績，蘇炳添以0.002秒之差獲首名

蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

衝線前小插曲 對成績「肯定有影響」

在預賽，蘇炳添起初也跑在前面，後程收了一點步，還轉頭看了一下對手。他在預賽以10秒05第二名出線。

到了準決賽，蘇炳添知道，必須全力以赴。

「我目前的水平還沒有達到可以放一放，或者跑八九十米就可以輕松鎖定晉級名額的地步。包括今天所有高水平運動員都不敢放。目前少了博爾特（2017年退役）這樣的超水平運動員，大家都差不多在一個水平線上，沒有一個人能夠輕敵。」

的確，如果雅各布斯在準決賽稍微放一放，可能就放走了決賽名額，更別說最後獲得金牌。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

蘇炳添披露，準決賽衝線時，原來發生了一個小插曲：「大概到最後5米時，雅各布斯打了我手一下我才衝刺的。」

「我不敢說如果沒有打手，我的成績會更好，但他打了我一下肯定對我有影響。而且最後5米、10米時我已經僵了，他再打我一下，肯定是有影響。」

蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」

若最後10米不僵 「可能是九秒七幾」

最終，8月1日晚決賽上，雅各布斯跑出9秒80拿下金牌，他再次打破歐洲紀錄，並超越了蘇炳添的亞洲紀錄。蘇炳添決賽起跑稍稍慢了些，以9秒98獲第六名。

決賽雅各布斯金牌，蘇炳添第六

蘇炳添雖然未有拿到獎牌，但雖敗猶榮。他說：「在這麽短的時間內還能夠突破10秒，我覺得已經非常開心了。所有東西都要有一個過程，不可能說剛跑了9秒83，我接著就要在決賽奔著獎牌去，我和我的團隊從來沒有想過這個問題。」

「我一直說，我們能夠跑到9秒85，即使我做不到，也希望後面的人能做到。今天的成績我自己也感到震撼。」

「9秒83是超水平發揮，如果保持今天的狀態，如果我最後10米不僵，很有力量，能順利跑過去的話，那麽有可能是九秒七幾。」

「我很感謝東京這個運動場，今天對我來說可能是一輩子最好的回憶。」

蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人

中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍

中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」
2021/08/08
【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人
2021/08/10
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
今日
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力 痛如摑一巴
2021/08/10
全紅嬋這樣苦練「水花消失術」！10米跳水衝力 痛如摑一巴
【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著
2021/08/10
【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著

你可能感興趣

【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」
20:18 2021/08/08
【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人
14:10 2021/08/10
【東京奧運】蘇炳添剛返國下機 即拍片宣布當了小米代言人
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
今日 11:03
全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
運動 運動員 田徑運動 中國隊 東京 奧運會 中國 網絡熱話 網絡文化

上一篇文章

【Delta疫情】鐵腕抗疫廣州處分20官員 內地再添61本土確診

下一篇文章

全紅嬋的14歲人生夢想曝光 原來想開這般店子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著
【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著
內地卡拉OK九類禁歌標準出爐 排第一二三是這些
內地卡拉OK九類禁歌標準出爐 排第一二三是這些
【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲
【全紅嬋奪金】德奧委主席批中國派兒童參奧 卻被揭德國一選手也14歲
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警
東京奧運中國隊零感染功臣曝光 曾安排受傷運動員緊急回國手術
東京奧運中國隊零感染功臣曝光 曾安排受傷運動員緊急回國手術
《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」 劉德華等被索償1億人民幣
《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」 劉德華等被索償1億人民幣