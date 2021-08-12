▲ 蘇炳添百米準決賽9秒83第一 衝線時原來發生這事

中國百米飛人蘇炳添在東京奧運歷史性殺入男子100米決賽，他在準決賽9秒83小組首名晉級成績打破了亞洲紀錄。蘇炳添雖然在決賽僅取得第6名，無緣獎牌，但他的名字已銘記於中國及亞洲體育史，東京奧運閉幕式中國隊旗手由蘇炳添擔任就是證明。蘇炳添披露，男子100米準決賽衝線階段原來發生小插曲，他被最終的金牌得主、意大利選手雅各布斯（Lamont Marcell Jacobs）撞了一下。

8月1日傍晚，蘇炳添在東京新國立競技場跑完男子100米準決賽後，緊握雙拳，紮穩馬步，大吼一聲。

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9秒83這個成績，不僅破了蘇炳添2018年創造的9秒91的亞洲紀錄，在那個時刻還超過了歐洲、非洲、大洋洲、南美洲4大洲的百米紀錄。

超越當時4大洲紀錄 僅次北美博爾特

準決賽後，歐洲紀錄是意大利選手雅各布斯剛剛創造的9秒84；非洲紀錄是南非運動員辛比尼（Akani Simbine）今年7月初跑出的9秒84；大洋洲紀錄是澳大利亞運動員約翰遜（Patrick Johnson）2003年的9秒93；南美洲紀錄是巴西運動員席爾瓦（Robson da Silva）1988年的10秒00。

蘇炳添的亞洲紀錄成績，按州份計，僅次於牙買加運動員、世界紀錄保持者博爾特（Usain Bolt）所在的北美洲9秒58。

蘇炳添也就此成為，第一位跑進奧運會男子100米決賽的中國及亞洲運動員。

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小組高手雲集 蘇炳添賽前沒贏過貝克

蘇炳添準決賽獲分配的第3小組高手雲集，除了意大利雅各布斯，還有南非辛比尼、美國名將貝克（Ronnie Baker）。

內地《環球人物》報道，蘇炳添賽後回憶，他賽前得知小組名單後，也略感驚訝。

「我一看，哇！怎麽這個組的人都這麽強？我跟美國的貝克比過很多次，我沒贏過他。我跟南非的辛比尼，是50：50的機會。意大利的雅各布斯今年突然間成績有了很大的突破，我對他的了解以及跟他的比賽都不太多。」

怎麽辦？蘇炳添說，只能跟自己比了，忽視所有人，在跑道上跑出個人最好成績。「一聽到槍聲，我第一個躥了出去。在途中跑時，我當時想，發揮出自己水平就行了。」

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3人同時衝線 蘇炳添快0.002秒獲勝

結果，準決賽上，貝克、雅各布斯對蘇炳添緊追不舍，三個人幾乎同時抵達終點。

大會顯示，蘇炳添與貝克成績都是9秒83，進一步測量下，蘇炳添以9秒827獲得小組第一，貝克9秒829第二，雅各布斯則以9秒84第三。

準決賽3個小組頭2名跑手都能以「大Q」直接晉級，決賽8人最後兩個席位的「小q」，則會分配予3組合計其他選手的最快兩人，結果落到了雅各布斯及辛比尼身上，都來自蘇炳添這個小組。

▲ 準決賽成績，蘇炳添以0.002秒之差獲首名

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衝線前小插曲 對成績「肯定有影響」

在預賽，蘇炳添起初也跑在前面，後程收了一點步，還轉頭看了一下對手。他在預賽以10秒05第二名出線。

到了準決賽，蘇炳添知道，必須全力以赴。

「我目前的水平還沒有達到可以放一放，或者跑八九十米就可以輕松鎖定晉級名額的地步。包括今天所有高水平運動員都不敢放。目前少了博爾特（2017年退役）這樣的超水平運動員，大家都差不多在一個水平線上，沒有一個人能夠輕敵。」

的確，如果雅各布斯在準決賽稍微放一放，可能就放走了決賽名額，更別說最後獲得金牌。

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蘇炳添披露，準決賽衝線時，原來發生了一個小插曲：「大概到最後5米時，雅各布斯打了我手一下我才衝刺的。」

「我不敢說如果沒有打手，我的成績會更好，但他打了我一下肯定對我有影響。而且最後5米、10米時我已經僵了，他再打我一下，肯定是有影響。」

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若最後10米不僵 「可能是九秒七幾」

最終，8月1日晚決賽上，雅各布斯跑出9秒80拿下金牌，他再次打破歐洲紀錄，並超越了蘇炳添的亞洲紀錄。蘇炳添決賽起跑稍稍慢了些，以9秒98獲第六名。

▲ 決賽雅各布斯金牌，蘇炳添第六

蘇炳添雖然未有拿到獎牌，但雖敗猶榮。他說：「在這麽短的時間內還能夠突破10秒，我覺得已經非常開心了。所有東西都要有一個過程，不可能說剛跑了9秒83，我接著就要在決賽奔著獎牌去，我和我的團隊從來沒有想過這個問題。」

「我一直說，我們能夠跑到9秒85，即使我做不到，也希望後面的人能做到。今天的成績我自己也感到震撼。」

「9秒83是超水平發揮，如果保持今天的狀態，如果我最後10米不僵，很有力量，能順利跑過去的話，那麽有可能是九秒七幾。」

「我很感謝東京這個運動場，今天對我來說可能是一輩子最好的回憶。」

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責任編輯：連兆鋒