▲ 【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭 叫客人「明年再來」

內地官方加碼推進調控樓市政策後，包括一線城市北京、上海、廣州等多個城市傳出收緊房貸，杭州等十多個城市更出現罕見的「停貸」跡象，部分地區二手房貸款申請甚至被告知「明年再來」。

內地《每日經濟新聞》報道，研究機構克而瑞監控的30個重點城市數據顯示，半數以上城市新房放貸額度緊縮，放款週期較上半年持續拉長，7成以上城市的房貸利率較上半年都有不同程度上調。

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二手房貸款方面，受調查的城市有23個放款週期基本在3至6個月，6成以上城市近乎「停貸」。

30城裡 六成以上近乎對二手樓「停貸」

報道舉例，上海各大商業銀行貸款審批和放款周期已明顯拉長至3個月到6個月，且從7月24日起調高房貸利率；北京有購房者在申請房貸時被告知「貸款額度緊張」，具體放款時間不確定，甚至有人被銀行通知「明年再來」。

廣州的商業銀行近期上調房貸利率至遠高於其他一線城市水準，放款時間則延長為3至4個月。

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熱點二、三線城市的房貸放款情況也不樂觀。貝殼研究院數據顯示，從今年6月放款周期來看，72個重點城市中，有46個城市房貸放款週期延長。

業者：下半年放貸量 或一定程度放鬆

近期杭州、武漢、長春、鄭州、昆明、南寧、合肥、重慶、東莞、惠州、佛山、長沙、濟南等城市都出現二手房停貸或部分停貸現象，不少城市的房貸利率也多次上調。

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同時，房貸整體審核愈趨嚴格。如南寧、泰州、麗水等地，宣布要嚴格審核購屋客戶頭期款資金來源、還款能力等條件，山東臨沂、濟寧、菏澤等地審核更高達半年以上；蘇州、泰州、鹽城等地的信貸端全面收緊，放款時間不定。

不過，58安居客房產研究分院院長張波表示，下半年，一些城市的成交量可能下滑，放貸量可能會有一定程度放鬆。

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責任編輯：鄧國強

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