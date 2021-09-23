▲ 【碳中和】限電不只因「能耗雙控」？煤價勁升致電廠「躺平」

內地多省近期限電，浙江及江蘇等地更直接剎停部分高能耗企業的生產，外界有指背後原因是國家「能耗雙控」－－控制能源消耗總量和強度的效應。但有業者指，內地電煤價格過去一段時間以來不斷高漲，部份電廠越發電、越虧蝕，為電荒限電埋下因素。

根據發改委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陜西、江蘇等9個省（區）能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警。

當中在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北8個省（區）也被列為紅色的一級預警。

「能耗雙控」政策文件 影響漸現

第一財經指出，上述地區的政府近期都在陸續加碼「能耗雙控」的監管工作與督查。例如，江蘇就推動省內鋼鐵企業停產限產。

同時，內地多個地區近期也配合「能耗雙控」，陸續祭出程度不一調控，讓內地進一步擴大限電。

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但有內地媒體指，煤荒可能才是這一波限電的根本因素。《中國能源報》18日報道指，近日密集接到多地煤電企業反饋，因電煤庫存告急、保供壓力驟增，當前電廠、機組不論規模和裝機大小，都在苦等「口糧」，正常生產陷入巨大困境，甚至有電廠為避免持續虧損而選擇停機。

事實上，中國煤炭工業協會9月發布的資料顯示，上半年煤價始終高位運行，6月末全國煤企存煤約5000萬噸，按年降26%；全國主要港口合計存煤6298萬噸，按年降8.3%；全國火電廠存煤約1.1億噸，按年減少2100萬噸，可用約18天。

煤價一周上升了漲15%

受進口煤炭減少、供給側改革等因素的影響，據生意社9月17日的監測數據顯示，煤價近期上升了漲逾15%，

報道指，由於中國內地70%以上的電力來源於動力煤發電，煤價可以漲，但是電價受到發改委嚴格限制，並不能像鋼廠、紙廠、化工廠那樣漲價把通脹傳導給下游行業，那就只能「躺平」了。所以，因此未看到工業用電漲價，卻等來了電廠停電通知。

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另外，其他與電力相關的資源供應亦出現波動。俄羅斯突然收緊天然氣供應，導致世界各國的天然氣價格上漲。

9月1日，受石油、天然氣價格上漲，美國颶風和德國大罷工等因素的影響，杜邦、陶氏、巴斯夫等化工巨頭亦紛紛發布漲價函。

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責任編輯：鄧國強

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