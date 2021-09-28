▲ 【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」

珠海航展周二（28日）開幕，中國自行研發最先進第3代戰鬥機殲-16實機亮相。珠海航展上的殲-16還並非一般的殲-16，而是這款重型戰鬥機的電子戰版本殲-16D。電子戰飛機負責干擾敵方雷達等作戰系統，「軟殺傷」壓制敵方防空火力，為己方空中力量開路，是現代戰爭極為重要一環。美媒更稱，殲-16D比美軍現役電子戰飛機EA-18G「咆哮者」還要優秀。

珠海航展上的殲-16D電子戰飛機，採用了低可視度塗裝和灰白色雷達罩。該機外觀與殲-16戰鬥機大致相同，但最大分別在於，機身、兩翼外端和翼下掛有多具電子戰吊艙，翼端吊艙上更可見有多條天線。

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殲-16D也取消了機身前方右側的30毫米航炮，以及座艙前方，用於引導紅外空戰導彈的紅外搜索跟蹤系統（IRST），相信是為了搭載更多電子設備。

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美媒《軍事觀察》雜誌（Military Watch）報道時在標題中寫道，中國公開了其先進殲-16戰機的電子戰版本，沒有其他空軍有與之相似的裝備。

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文章稱，殲-16D今次亮相，證實了以戰鬥機為基礎的電子戰飛機，已在中國空軍正式服役；殲-16D估計早在2013至2015年間已開始服役，該機機身源自殲-16，而殲-16血源則來自俄羅斯蘇-27「側衛」系列空中優勢戰機。

文章指出，殲-16得益於先進航電設備和電子戰系統、機身大面積使用複合材料、雷達波吸收塗層、有源相控陣（AESA）雷達，被廣泛認為是「側衛」系列戰機中，在總體性能上最有能力的機型。

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殲-16D的電子戰吊艙能以不同雷達頻率下，對目標發起多頻段電子攻擊，除了予以干擾，還可對之定位、鎖定。殲-16D預料可搭載6枚動能反輻射導彈，以撞擊威力而非炸藥摧毀敵方雷達。該機亦料可搭載源自霹靂-12空對空導彈的LD-10反輻射導彈，以及中國空軍最廣泛使用的鷹擊-91反輻射導彈。

文章表示，殲-16D電子戰飛機是「側衛」系列中的一個完全獨特的產品，而中國目前還在開發血源同樣屬於「側衛」系列，基於中國海軍艦載機殲-15的殲-15D電子戰飛機。

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文章明言，目前世上沒有任何空軍列裝了可與殲-16D相比的裝備，儘管美國海軍擁有以F/A-18「超級大黃蜂」（中型戰鬥機）為基礎的EA-18G「咆哮者」（Growler）電子戰飛機，但殲-16D受惠於性能更強大的「側衛」機身，航程更遠和可搭載更多武器裝備，比「咆哮者」具有顯著的優勢。

文章還稱，一旦兩岸爆發軍事衝突，殲-16D在壓制台軍防空火力方面會扮演主導角色。殲-16D的反輻射能力還有可能用於擺平東海和南海的外軍艦艇，其航程亦足夠覆蓋南韓和日本。

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責任編輯：連兆鋒