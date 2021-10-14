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神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站

國情動向 15:49 2021/10/14

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中國空間站（太空站）第二次載人任務在即。神舟十三號載人飛船預定周六（16日）凌晨發射，前往中國太空站，將3名航天員送到天和核心艙。神舟十三號乘員名單亦已確認，王亞平會成為進入中國太空站的首名女航天員。

神舟十三號載人飛行任務新聞發佈會，周四（14日）下午在酒泉衛星發射中心召開。會上公佈，經太空站階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十三號載人飛船，瞄準北京時間10月16日0時23分發射。

神舟十三號飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平、葉光富組成，翟志剛擔任指令長。3人會在太空站駐留6個月。

翟志剛（中）、王亞平（右）、葉光富

今次會是翟志剛第2次升空任務。翟志剛在2007年神舟七號任務擔任指令長，並在該次任務出艙活動，實現中國航天員首次太空漫步。

當年曾與翟志剛太空遇險 劉伯明神舟十二號再次征空

天舟三號把這東西帶上太空 預告鐵定有女住客！

王亞平是中國第2名升空女航天員，今次也是她第2次升空。王亞平於2013年神舟十號任務擔任實驗員，並主持太空授課，向地面學生講解科學知識。中國首名女航天員則是2012年神舟九號升空的劉洋。

葉光富2010入選中國第二批航天員，今次會是首次升空。翟志剛、王亞平、葉光富3人都是今年早前神舟十二號任務的候補乘員。

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神舟十三號載人飛行任務，是中國太空站關鍵技術驗證階段最後一次飛行任務。

任務期間，會利用現時與天和核心艙對接的兩艘天舟貨運飛船，測試以機械臂將飛船，在核心艙節點艙不同對接口之間轉位，驗證太空站此後迎來問天、夢天兩個實驗艙對接工作所需的技術。

神舟十三號明年返回後，中國太空站會正式進入太空站建造階段，問天、夢天實驗艙，另外兩艘載人飛船和兩貨運飛船會分批發射。

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責任編輯：連兆鋒

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