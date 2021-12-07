調查：生育一孩婦女就業機率下降約6.6% 二孩再降

內地開放三孩政策鼓勵生育，各地密集出台延長產假、增加育兒假等鼓勵措施。有專家提醒，有關措施或會導致女性就業更加困難，導致年輕人對生育問題更加焦慮。

據內地傳媒報道，華中科技大學社會學院日前發布一項對25個省（區、市）、共7642人進行的調查顯示，與生育之前相比，生育一個孩子令妻子的就業機率下降約6.6%；繼續生育第二個孩子的妻子，其就業機率再次下降9.3%。

專家：增加假期或令就業困難 年輕人對生育更焦慮

今年8月，全國人大常委會通過修改人口與計劃生育法的決定。《中國青年報》報道，據不完全統計，截至目前，全國已有20多個省份完成修法或啟動修法，其中延長產假、增設育兒假、發放生育補貼備受關注。

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中央財經大學商學院組織與人力資源管理系教授朱飛表示，延長產假，對女性的好處顯而易見，但也要看到執行的難度及可能帶來的潛在問題。

他舉例，一些地方政策明確規定，休生育假不影響晉級、調整工資、計算工齡。但在具體實踐中，大幅延長的假期及可能出現的二孩和三孩情形，對用人單位形成的潛在挑戰相當大，執行過程中，女性休完產假之後，工作崗位還在不在、晉級和工資調整是否能通過相應考核等，這些問題都需要考慮。

籲政府補貼、減稅

他指出，要避免政府釋放生育紅利、完全由用人單位「埋單」。政府部門應通過財政補貼、稅費減免等措施補償用人單位的成本，共擔生育成本，用人單位才能更積極配合這些政策的落地。

朱飛認為，提高生育率是個系統工程，不單是延長產假和增加育兒假，政府投入相應資金，提高嬰幼兒託管育社會服務設施的供給數量和質量，增加對相關社會服務專業人才培養的投入，切實解決年輕人不敢生的問題，更為重要。

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責任編輯：林佩怡

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