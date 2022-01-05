  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國家網信辦：擬規定不得通過機器或人工方式刷榜控評

社會熱點 15:30 2022/01/05

分享：

國家互聯網信息辦公室（網信辦）今日（5日）提出，擬規定不得通過機器或人工方式刷榜控評。此外，意見還指，應用程序提供者和應用程序分發平臺不得利用應用程序從事危害國家安全、擾亂社會秩序、侵犯他人合法權益等法律法規禁止的活動。

網信辦就《移動互聯網應用程序信息服務管理規定（征求意見稿）》公開征求意見提出，明確規定算法推薦服務提供者，不得利用算法實施影響網絡輿論或規避監督管理行為，有關規定將於3月1日起實施。

規定包括，應用程序提供者應當規範經營管理行為，不得通過虛假宣傳、捆綁下載等行為，或者利用違法和不良信息誘導用戶下載，不得通過機器或人工方式刷榜、刷量、控評，營造虛假流量。應用程序分發平台應當建立應用程序監測評估機製，提升技術能力和管理效能，堅決打擊網絡黑灰產，防範下載量、評價指標等數據造假行為，不得以虛構下載量、編造評價等方式進行虛假宣傳。

網信辦等發布算法推薦管理規定 不得利用算法影響網絡輿論或避監管

網信辦重拳整治榜單流量造假 禁蹭炒熱點炮製「爆款」

規定並指出，相關服務提供者不得利用算法，對其他互聯網信息服務提供者進行不合理限制或妨礙、破壞其合法提供的互聯網信息服務正常運行，實施壟斷和不正當競爭行為。

相關服務提供者亦不得根據消費者的偏好、交易習慣等特徵，利用算法在交易價格等交易條件上，實施不合理的差別待遇等違法行為。

責任編輯：李冰琪

中國政府及法定機構 互聯網服務供應商 網絡熱話 服務 壟斷

上一篇文章

【內地疫情】河南疫情升溫 鄭州全民檢測 防範區乘車需核酸證明

下一篇文章

【內地疫情】中疾控專家：今天西安的事 在其他城市還會發生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款