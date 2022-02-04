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【中國樓市】報告：去年內地300城土地成交建面按年下降22% 

社會熱點 17:48 2022/02/04

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內地樓市蕭條，克而瑞地產研究中心今日（4日）發布的報告顯示，受集中供地新政和市場下行的雙重影響，2021年300城土地市場成交建築面積22億平方米，按年下降22％，自2016年以來成交規模首次出現回落。

報告顯示，土地成交金額與土地成交規模變動走勢一致，按年也呈下滑趨勢。據克而瑞統計，2021年全國土地總成交金額達68060億元（人民幣，下同），按年下降了9%，扭轉了連續六年的漲勢。主要是因為兩集中新政（重點城市對住宅用地集中公告、集中供應）實施後成交規模的大幅減少所致。

【中國樓市】深圳1月二手住宅成交量 再創近十年新低

【中國樓市】內地今年已18城出台購房刺激政策 樓市成交仍未回暖

在克而瑞重點監測城市中，上海和杭州土地成交金額均突破3000億元。杭州成交金額為3015億元，按年大漲30%，漲幅在土地成交金額榜TOP20城市中居於首位。廣州、北京和南京緊隨其後，2021年土地成交總金額都超過了2000億元。

內地樓市去年300城土地成交建面按年下降22%

從成交結構來看，一線城市2021年供地量進一步提升，成交面積占比按年上漲了0.7個百分點，此外，2021年二季度土地市場熱度高漲，熱點城市高溢價地塊頻出，大幅拉高平均地價。

報告料2022年企業拿地仍謹慎

克而瑞預計，2022年，房企整體資金環境不會大幅放松，市場下行背景下，房企普遍缺錢，用於拿地的現金流短缺，加上庫存比率較高，補貨壓力不大，房企拿地意願不高，後續拿地將更會註重現金回轉和利潤率。

值得註意的是，2022年會出現大量收並購及項目合作的機會，將進一步縮減拿地熱情。企業拿地態度在2022年仍將保持謹慎。

責任編輯：李冰琪

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