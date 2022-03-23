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【東航墜機】事故時錄音曝光 空管及其他航班接力呼叫（有片）

社會熱點 20:19 2022/03/23

分享：

失事客機的黑盒（小圖）已尋回。

東航編號MU5735客機在廣西墜毀，網上今日 (23日）流傳一段不到2分鐘、據稱是事故時的對話錄音，顯示空管和附近航班曾接力呼叫MU5735機組人員。

錄音內容：

海南 7152：東方 5735，廣州叫你

（東航 MU5735 無人應答）

珠海進近 120.35：珠海進近 120.35 呼叫，（東方 5735）收到了請回答

（東航 MU5735 無人應答）

珠海進近：南方 3764 字 120.35 幫忙再叫一下東方 5735，看看能不能叫出來

南方 3764：收到了，120.35 叫東方 5735，（這裡是）南方 3764。

（東航 MU5735 無人應答）

上航 9256：上航 9256 121.5 叫

（東航 MU5735 無人應答）

附近航班最後一次呼叫東航 MU573

上航 9256：東方的 5735 上航 9256 121.5 叫

（東航 MU5735 無人應答）

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責任編輯：陳建錫

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