【東航墜機】事故時錄音曝光 空管及其他航班接力呼叫（有片）

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東航編號MU5735客機在廣西墜毀，網上今日 (23日）流傳一段不到2分鐘、據稱是事故時的對話錄音，顯示空管和附近航班曾接力呼叫MU5735機組人員。
錄音內容：
海南 7152：東方 5735，廣州叫你
（東航 MU5735 無人應答）
珠海進近 120.35：珠海進近 120.35 呼叫，（東方 5735）收到了請回答
（東航 MU5735 無人應答）
珠海進近：南方 3764 字 120.35 幫忙再叫一下東方 5735，看看能不能叫出來
南方 3764：收到了，120.35 叫東方 5735，（這裡是）南方 3764。
（東航 MU5735 無人應答）
上航 9256：上航 9256 121.5 叫
（東航 MU5735 無人應答）
附近航班最後一次呼叫東航 MU573
上航 9256：東方的 5735 上航 9256 121.5 叫
（東航 MU5735 無人應答）
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責任編輯：陳建錫