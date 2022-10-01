國慶73周年 天安門廣場舉行升旗儀式視頻圖輯

▲ 國慶73周年 天安門廣場舉行升旗儀式

新中國成立73周年，10月1日上午6時許，天安門廣場舉行國慶升國旗儀式。不少市民遊客齊聚天安門廣場，迎著清晨第一縷陽光，觀看五星紅旗冉冉升起，慶祝新中國73周年華誕。天安門廣場亦佈置了「喜迎二十大」等大型花壇，迎接會在10月16日召開的中共二十大。

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內地傳媒報道，為了觀看國慶升旗禮，9月30日晚上8點多就開始有市民遊客在天安門廣場周邊等候。他們有的戴著「中國紅」口罩，有的手持國旗，還有的臉上貼著國旗貼紙。

進入廣場需至少提前一天預約，來觀旗的市民遊客都做足了準備。有人表示：「我們在網上查了許多攻略，比如要提前至少一天預約，早去能占據好位置，帶一件厚外套。」

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淩晨開始，廣場東側的安檢口排隊隊伍開始變長，大家自覺拉開安全距離，有序排隊等候。查驗身份證件、檢查「北京健康寶」綠碼、安檢。

6時，軍樂團在旗桿周邊就位。6時6分，城樓吹響升旗號角，升國旗儀式正式開始。人群肅靜下來，紛紛把手機、相機紛紛對準遠處的城樓。

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「正步走！」國旗護衛隊在一聲口令下，正步走過城樓中央、金水橋。「向國旗敬禮！」6時10分，伴隨著口令，解放軍軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，升旗手揚起國旗，五星紅旗迎風招展，在國歌聲中緩緩升起。現場觀眾齊唱國歌。

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責任編輯：連兆鋒