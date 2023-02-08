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深圳二手樓參考價實行2年 前海「神盤」降價超200萬元

社會熱點 16:31 2023/02/08

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深圳實行二手樓參考價2周年，曾經最高叫價超過1000萬元（人民幣，下同）的前海樓盤降價超200萬元。有深圳地產中介指，參考價制度的調控力度大，現時二手樓接近參考價成交已成常態。

證券時報報導，諾德假日花園一度被奉為「前海神盤」，參考價出來前，66平方米的戶型最高叫價超過1000萬元，現在開價760萬元，且價格還可以談。

在多家房產中介交易平台上，部分二手房源直接標出業主實際掛牌價，而不是規定的參考價。有地產中介表示，不是因為參考價的規定放鬆，而是一些業主現在直接低於參考價掛牌。

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 樂有家研究中心數據顯示，去年11月，深圳超40%房源低於參考價成交，接近參考價（成交價與參考價差值10%以下）房源成交佔比高達85%，目前深圳二手房接近參考價成交已成為常態。

「這兩年，房子越來越難賣是事實，但也不全是參考價造成的影響。」另一地產中介表示，「置業人士信心不足，觀望情緒還是很濃厚。」

深圳中原研究中心數據顯示，2022年深圳二手住宅成交21701套，按年下滑46.7%，較2020年下滑77.2%。 2022年深圳二手房市場成交量創15年新低，各月成交量不超過2400套。 今年1月，深圳二手住宅成交量依舊不足1400套。

責任編輯：陳俊賢

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